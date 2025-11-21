GS리테일, 백혈병·소아암 환아 지원 1억원 기부

GS리테일이 사회공헌 활동을 확대하며 백혈병·소아암 환아 지원을 위해 신규 사회공헌사업 'GS리테일 드림온'을 진행한다.
GS리테일이 지난 20일 서울 마포구에 있는 한국백혈병소아암협회에서 '백혈병·소아암 환아 지원 기부금 전달식'을 진행, 소아암 환아와 가족의 건강 및 일상회복 지원을 위해 총 1억 원의 기부금을 전달했다고 21일 밝혔다. 행사에는 곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장과 ESG파트 관계자, 허인영 한국백혈병소아암협회 사무총장, 박철영 한국소아암부모회장 등 관계자들이 참석해 기부 취지와 향후 협력 방향에 대해 논의하는 시간을 가졌다.
기부금을 활용해 진행하는 'GS리테일 드림온' 활동은 드림온 케어(의료적 지원을 위한 환아 치료비 지원), 드림온 스텝(완치 후 새출발을 응원하는 축하 선물 지원), 드림온 데이(환아와 가족을 위한 심리, 정서 회복을 위한 활동 지원) 등으로 나눠 소아암 아동의 치료-회복-희망의 여정을 단계적으로 함께 동행하는 회복 지원 프로그램이다.
GS리테일은 10대 청소년이 향후 사회를 이끌 미래세대인 만큼, 장기적 지원이 필요한 아동, 청소년 환우 지원을 적극 강화해 ESG 경영 실천과 사회적 책임을 확대해 나간다는 계획이다. 매년 약 1500명의 아이들이 소아암을 진단받으며 1만여 명이 치료받고 있는 만큼 기업의 지속적인 관심과 지원이 절실하다는 점도 이번 신규 기부의 배경이 됐다.
GS리테일은 2008년부터 금전 및 물품 후원, 헌혈증 기부, 소아암 환아 및 희귀혈액질환 환아 가족 대상 FC서울 스카이박스 초청 천사(1004) 데이 사랑나눔티슈 행사, 수북농협과 함께하는 사랑의 쌀 전달 등 다양한 후원 활동을 꾸준히 이어왔다.
헌혈증 후원은 2008년부터 전년까지 약 6,300여장을 모아 전달했으며, FC서울 스카이박스 초청 행사에는 총 145가족이 참여하는 등 장기적인 지원을 지속해오고 있다.
곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장은 "백혈병·소아암 환아와 가족에게 실질적인 도움이 되는 프로그램을 확대하기 위해 새로운 사회공헌 사업을 기획하게 됐다"며 "미래세대의 건강한 성장을 돕고 지역사회와 함께 하는 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.