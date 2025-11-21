클룩, 한국외대 AI융합대학과 AI 번역 기술 고도화 업무협약 체결

기사입력 2025-11-21 13:15


클룩, 한국외대 AI융합대학과 AI 번역 기술 고도화 업무협약 체결

클룩이 한국외국어대학교 AI융합대학(한국외대 AI융합대학)과 업무협약(MOU)을 체결, AI 번역 기술 개발을 위한 산학협력을 추진한다고 21일 밝혔다.

클룩에 따르면 협약은 글로벌 OTA 플랫폼 운영 노하우와 한국외대의 언어 및 AI 연구 역량을 결합, 인공지능(AI) 기반 번역 품질을 한층 높이고 학생들에게 실무 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 양측은 내년 말까지 협력 관계를 이어가며 AI 번역 프롬프트를 정교화하고 번역 품질을 고도화하는 프로젝트를 진행할 계획이며, AI 현지화(Localization) 및 언어 기술 관련 공동 연구도 병행한다. 클룩은 이 과정에서 인턴십, 워크숍, 프로젝트 기반 학습(PBL) 등 다양한 프로그램을 통해 학생들이 실제 글로벌 산업 환경에서 AI 기술을 경험하고 역량을 개발할 수 있도록 지원할 예정이다. 클룩은 지금껏 다양한 국내 기관과 긴밀하게 협력하며 국익 증진과 기업 성장을 함께 도모해 왔다. 이번 협약을 통해서도 AI 인재들이 산업 현장을 경험할 수 있는 기회를 제공하여 한국 AI 산업 생태계의 질적 성장에 기여한다는 방침이다.

이준호 클룩 한국 지사장은 "클룩은 여행을 위한 기술을 개발하고 제공하는 플랫폼으로서, AI를 중심으로 한 혁신에 지속적으로 투자하고 있다"며 "협력을 통해 한국의 우수한 AI 인재들이 실무 경험을 쌓는 동시에, 클룩의 번역 및 현지화 기술 수준도 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



