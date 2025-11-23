에이피알, 메디큐브 美 ‘울타 뷰티’ 입점 3개월 만에 급성장세 기록

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)의 대표 뷰티 브랜드 메디큐브가 미국 대형 뷰티 전문 편집숍 '울타 뷰티(ULTA)' 입점 3개월 만에 눈에 띄는 판매 증가세를 기록하며 현지 유통 시장 내 K뷰티 존재감을 빠르게 확대하고 있다.
에이피알은 지난 10월 판매량 집계 결과 초도 판매 시작 이후 3개월 만에 월 판매량이 약 30% 증가했다고 20일 밝혔다. 에이피알은 지난 5월 울타 뷰티와 메디큐브 제품 공급 계약을 체결하고 22종의 제품을 선적했으며, 지난 8월에는 울타 뷰티 온라인 공식몰과 약 1400개에 달하는 현지 오프라인 매장에 공식 입점하며 본격적인 판매를 시작했다.
PDRN과 콜라겐 라인의 다양한 제품이 고른 관심을 받은 가운데, 이미 여러 유통 채널에서 베스트셀러로 자리 잡은 대표 제품 '제로모공패드'는 10만 개 이상의 판매량을 기록하며 인기를 이어갔다. 해당 제품은 최근 미국 백악관 대변인 캐롤라인 레빗의 구매 인증으로 다시 한번 화제를 모았다. SNS 챌린지 등을 통해 관심을 모아온 'PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크' 또한 낱장 기준 60만 장 이상 판매되며 메디큐브의 높아진 브랜드 위상을 입증했다.
특히 메디큐브의 인기는 온라인과 오프라인 매장에서 동시에 이어지고 있는 것으로 나타났다. 에이피알에 따르면, 메디큐브는 10월 울타 뷰티 스킨케어 카테고리 온라인 판매 랭킹에서 1위를 기록했으며, 오프라인 실적을 포함한 통합 랭킹에서는 3위를 차지했다. 전국 1400여 개 매장을 기반으로 오프라인 비중이 높은 울타 뷰티의 특성을 고려하면 이는 매우 의미 있는 성과로, K뷰티뿐만 아니라 전체 입점 브랜드 중에서도 메디큐브의 높은 경쟁력을 보여주는 결과라는 것이 에이피알의 설명이다.
판매량이 지속적으로 상승세를 보임에 따라 발주 금액 역시 크게 증가한 것으로 나타났다. 에이피알에 따르면 지난 10월 발주 금액은 8월 초도 발주 금액 대비 약 40% 증가했다. 특히 프로모션과 마케팅 등의 영향으로 소비자 주문량이 폭증하면서, 지난 9월에는 특별 추가 발주가 진행되기도 했다.
이 같은 성과를 바탕으로 에이피알은 11월 말 본격적인 블랙 프라이데이 쇼핑 시즌과 연말 프로모션 시즌의 성공적인 판매를 위해 박차를 가할 계획이다. 특히 선행 지표가 될 수 있는 울타 뷰티의 '얼리 블랙 프라이데이' 프로모션 기간 동안 폭발적인 현지 소비자 반응을 이끌어낸 만큼, 연말까지 긍정적인 분위기를 지속적으로 유지하겠다는 것이 에이피알 측의 설명이다.
에이피알 관계자는 "울타 뷰티와의 파트너십은 메디큐브의 미국 내 브랜드 확장에 중요한 전환점이 되고 있다"며 "연말 쇼핑 시즌을 맞아 현지 소비자 경험을 확대하고 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.