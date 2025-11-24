메리츠증권, 중개형 ISA계좌 ELS청약 이벤트 실시

기사입력 2025-11-24 09:12


메리츠증권은 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌)를 통한 ELS(주가연계증권) 청약 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

중개형ISA는 주식, ETF, 채권, 펀드, ELS 등 여러 상품을 한 계좌에서 운용할 수 있는 종합 절세 계좌다. 계좌 내 상품에서 발생한 이익과 손실을 합산해 순이익 발생 시, 직전 연도 소득에 따라 200만원 또는 400만원까지 비과세 적용을 받을 수 있고, 초과분도 9.9% 저율로 분리과세한다.

만약 한 계좌에서 ELS 수익이 500만원, 펀드 손실이 250만원 발생했을 경우 일반계좌는 수익 500만원에 대해 15.4% 세율로 세금 77만원을 원천징수한다. 반면 일반형 ISA 계좌는 순수익 250만원 중 200만원 초과분 50만원에 대해 계좌해지 시점에 9.9% 세율을 적용, 세금 49,500원만 납부하면 된다.

메리츠증권은 내년 3월 27일까지 4개월동안 '중개형ISA + ELS 온라인 청약 이벤트'를 진행한다. 먼저, 이벤트 기간 내 중개형ISA 계좌를 최초 개설하거나 타사로부터 이관을 완료하면 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 1잔을 증정한다.

메리츠증권에서 온라인 ELS청약경험이 없는 고객이 100만원 이상을 최초 청약할 경우 스타벅스 아메리카노 1잔을 확정 지급한다. 이후 중개형ISA 계좌에서 온라인 ELS를 100만원 이상 추가 청약하면 동일한 경품을 한 번 더 받을 수 있다. 단, 중개형ISA 계좌에서 최초 청약시 중복 지급은 불가하다.

이벤트 기간동안 ELS를 청약한 금액(1~3천만원, 3~5천만원, 5천만원 이상)에 따라 스타벅스 상품권(2만원, 3만원, 5만원)도 추가제공한다. 중개형 ISA계좌를 통해 청약할 경우 청약금액을 두배로 적용받을 수 있다. 모든 경품은 이벤트가 종료되고 일주일 뒤에 일괄 지급된다.

ELS는 개별주식종목의 가격이나 주가지수에 연계돼 사전에 정해진 구조에 따라 수익률이 결정되는 원금비보장형 상품이다. 상품 구조에 따라 주가 상승은 물론 일정부분 하락 시에도 수익을 기대할 수 있지만 원금 손실이 발생할 수도 있다.


【 이미지제공=메리츠증권】 ISA_ELS 이벤트

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

