KT&G 상상마당, 그림책 작가 '유하' 개인전 개최

기사입력 2025-11-24 10:09


KT&G 상상마당, 그림책 작가 '유하' 개인전 개최
KT&G 상상마당이 그림책 작가 '유히'의 개인전 '다정이 흐르는 세계'를 내년 1월 22일까지 선보인다.

KT&G에 따르면 이번 전시회는 상상마당 논산 아팅라운지에서 개최되며, 연필과 수채화를 사용한 생동감 넘치는 감성의 작품 12점이 공개된다. 유히 작가는 평범한 일상을 동화적 감성으로 담아내는 친숙한 그림책 스타일을 추구하는 등 업계에서 높은 관심을 받고 있는 청년 일러스트레이터다.

전시회에서는 작품 이미지를 활용한 '포토존'이 설치되는 등 대중 친화적인 요소를 가미했으며, 관람은 무료로 운영된다. 올해 20주년을 맞이한 KT&G 상상마당은 신진 예술가의 창작 활동을 지원하고 대중과 예술을 잇는 국내 대표 복합문화공간으로 연간 방문객은 약 320만 명에 달한다. KT&G 상상마당은 2005년 온라인 커뮤니티로 시작해, 현재는 홍대, 논산, 춘천, 대치, 부산 등 전국 5곳의 오프라인 복합문화공간을 운영하고 있으며 매년 3000여 개의 다양한 예술 프로그램을 선보이고 있다.

김정윤 KT&G 문화공헌부 파트장은 "전시회는 유히 작가 특유의 따뜻한 감성을 살려 누구나 쉽게 향유할 수 있는 대중 친화적인 전시로 진행된다"며, "관람객들이 일상 속에서 다양한 문화 경험을 접할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

2.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

3.

'끔찍한 이강인'이라고 안 부를게요! 맹활약에 '결국 깨갱'…해설가 출신 '지독한 안티팬' 결국 항복

4.

"아리가또!" 日 동생들, 선배 따라 라커룸 청소·감사 편지에 '감동'…U-17 탈락 후에 보인 행동

5.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.