LG전자, 두바이 스마트시티 건설 '전략적 파트너십' 체결

◇엑스포시티 두바이의 아흐메드 알 카티브 개발 및 공급 책임자(왼쪽)와 조주완 LG전자 CEO.
LG전자가 최근 두바이에서 아랍에미리트(UAE) 정부 산하 기관인 '엑스포시티 두바이'와 '스마트시티 건설을 위한 전략적 파트너십'을 체결했다고 24일 밝혔다. 지난 19일 전략적 파트너십에는 조주완 LG전자 CEO, 아흐메드 알 카티브(Ahmed Al Khatib) 엑스포시티 두바이 개발 및 공급 책임자가 참석했다. 전략적 파트너십은 한-UAE 비즈니스 라운드테이블에서 논의된 AI 기술·응용 서비스개발 및 AI·에너지 인프라 구축을 위한 협력 확대의 연장선에서 진행됐다.
LG전자에 따르면 엑스포시티 두바이는 2020 두바이 엑스포가 열린 부지에 약 3만 5000명의 주민이 거주하는 3.5km2 규모의 스마트시티를 건설하고 있다. UAE 정부는 '위 더 UAE 2031(We the UAE 2031)' 비전에 맞춰 AI와 신재생에너지를 활용한 지속가능한 스마트시티, 탄소중립, 에너지 효율을 높인 인프라 구축 등에 중점을 뒀다. LG전자는 공간을 서비스로 제공(Saas, Space as a service)하는 '공간 패키지 사업자'로서 이번 엑스포시티 두바이와의 파트너십을 통해 AI 데이터센터 확산으로 주목받는 첨단 HVAC 솔루션과 AI홈 허브 기반의 스마트홈 솔루션 공급을 추진한다.
LG전자는 2020년 열린 두바이 엑스포에 고휘도 LED 사이니지를 공급한 데 이어, 엑스포시티 두바이가 구축하는 스마트시티 내 3천 세대 규모 가구에 냉장고, 식기세척기, 오븐 등 빌트인 가전 공급 계약을 체결한 바 있다.
LG전자는 중동 지역에서 B2C(기업·소비자간거래), B2B(기업간거래), B2G 영역까지 아우르는 솔루션 프로바이더로서 자리매김한다는 방침이다.
조주완 LG전자 CEO는 "차별화된 HVAC 기술력과 AI홈 허브 기반 스마트홈 솔루션은 UAE 정부의 미래비전 달성에 기여할 것"이라며 "국가 주도의 프로젝트가 많은 중동 지역에서 B2G 영역의 신규 사업기회 확보에 박차를 가하겠다"고 말했다.