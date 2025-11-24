中 '누워 있기' 대회 33시간 35분 우승…기저귀로 화장실 해결

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 '누워 있기' 대회에서 20대 남성이 33시간 35분의 기록으로 우승을 차지했다.
규칙은 단순했다. 참가자는 매트리스에서 일어나거나 화장실에 가는 행위 없이 누워 있는 시간을 겨루었다. 뒤척이거나 책을 읽고 휴대폰을 사용하는 것은 허용됐으며, 배달 음식을 주문해 엎드린 채 먹을 수도 있었다. 화장실 문제를 해결하기 위해 대부분의 참가자들은 기저귀를 착용해야 했다.
이번 대회에는 약 240명이 참가했지만, 하루가 지나기 전 186명이 포기했다. 33시간 9분이 지났을 때는 단 세 명만이 남아 있었고, 주최 측은 난도를 높이기 위해 팔과 다리를 동시에 드는 동작을 요구했다. 결국 마지막까지 버틴 사람은 23세 남성이었다.
우승자는 상금 3000위안(약 60만원)을 받았으며, 2위와 3위는 각각 2000위안과 1000위안을 수상했다.
그는 "친구들과 함께 훠궈를 먹으러 갈 계획이다. 대회 중에도 친구들이 음식과 음료를 가져다주며 응원해줬다"고 밝혔다.
이번 대회는 소셜미디어로 생중계돼 1000만 명의 시청자와 800만 건의 댓글을 끌어냈다.
네티즌들은 "다른 도시에서도 열리면 좋겠다. 휴대폰 충전기만 충분하다면 70시간도 가능하다", "이 대회의 의미가 무엇인지 모르겠다", "한심해 보인다" 등의 반응을 보이고 있다.
