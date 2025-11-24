中 '누워 있기' 대회 33시간 35분 우승…기저귀로 화장실 해결

기사입력 2025-11-24 15:58


中 '누워 있기' 대회 33시간 35분 우승…기저귀로 화장실 해결
사진출처=더우인, 사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 '누워 있기' 대회에서 20대 남성이 33시간 35분의 기록으로 우승을 차지했다.

중국 매체 샤오샹 모닝 헤럴드와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 15일 오전 중국 내몽골 자치구 바오터우의 한 쇼핑센터에서 '탕핑'이라는 누워 있기 대회가 열렸다.

대회 명칭은 중국 젊은 세대 사이에서 유행하는 '탕핑'이라는 신조어에서 따왔다. 이는 치열한 경쟁과 사회적 압박 속에서 최소한의 노력만으로 살아가려는 태도를 의미한다.

규칙은 단순했다. 참가자는 매트리스에서 일어나거나 화장실에 가는 행위 없이 누워 있는 시간을 겨루었다. 뒤척이거나 책을 읽고 휴대폰을 사용하는 것은 허용됐으며, 배달 음식을 주문해 엎드린 채 먹을 수도 있었다. 화장실 문제를 해결하기 위해 대부분의 참가자들은 기저귀를 착용해야 했다.

이번 대회에는 약 240명이 참가했지만, 하루가 지나기 전 186명이 포기했다. 33시간 9분이 지났을 때는 단 세 명만이 남아 있었고, 주최 측은 난도를 높이기 위해 팔과 다리를 동시에 드는 동작을 요구했다. 결국 마지막까지 버틴 사람은 23세 남성이었다.

그는 "여자친구가 대회 링크를 보내주며 참가해 보라고 권했다"며 "중간에 포기하려 했지만 여자친구가 계속하라고 해서 버틸 수 있었다"고 말했다.

우승자는 상금 3000위안(약 60만원)을 받았으며, 2위와 3위는 각각 2000위안과 1000위안을 수상했다.

그는 "친구들과 함께 훠궈를 먹으러 갈 계획이다. 대회 중에도 친구들이 음식과 음료를 가져다주며 응원해줬다"고 밝혔다.


이번 대회는 소셜미디어로 생중계돼 1000만 명의 시청자와 800만 건의 댓글을 끌어냈다.

네티즌들은 "다른 도시에서도 열리면 좋겠다. 휴대폰 충전기만 충분하다면 70시간도 가능하다", "이 대회의 의미가 무엇인지 모르겠다", "한심해 보인다" 등의 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 김영희, 10살 연하 남편에게 '새 차' 선물했다..."젊은이는 역시 달라"

2.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

3.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

4.

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)

5.

'217㎝' 최홍만, '이삿짐급 거대 가방' 메고 등장…공항패션 레전드 갱신

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 김영희, 10살 연하 남편에게 '새 차' 선물했다..."젊은이는 역시 달라"

2.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

3.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

4.

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)

5.

'217㎝' 최홍만, '이삿짐급 거대 가방' 메고 등장…공항패션 레전드 갱신

스포츠 많이본뉴스
1.

소신 발언! '케인은 최악'→"토트넘 프리킥 손흥민이 찼어야"…심상치 않은 성공률→속쓰린 英팬들

2.

'칼을 빼들긴 했는데' 6243억 쓰고 PS 실패한 메츠, 프랜차이즈 스타 외야수 버리고 GG 2루수 영입

3.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

4.

역대급 '손절' 트레이드 발발 → 심장을 파냈다! '영결급' 10년 원클럽맨 가차없이 내치다니

5.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.