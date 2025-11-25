청호나이스, '메리메리 청호 페스타' 고객 감사 프로모션 진행

청호나이스가 연말을 맞아 고객 감사 프로모션 '메리메리 청호 페스타'를 진행한다.
이번 페스타는 11월 24일부터 12월 24일까지 약 한 달간 진행되며 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스, 안마의자 제품을 렌탈하거나 일시불로 구매 시 자동으로 응모된다. 특히 이번 프로모션은 경품 이벤트와 함께 주요 제품 최대 40%할인 및 렌탈료 반값 혜택이 최대 12개월까지 제공돼 고객 혜택을 대폭 확대했다.
이번 프로모션 1등 경품인 안마의자 '드리미'는 작지만 강력한 안마기능을 제공하고, 고급스럽고 안정감 있는 웜 그레이 색상을 갖춰 안마의자 기능뿐만 아니라 집안 인테리어 효과를 누리기에 최적화된 제품이다.
이 제품은 자동체형 인식 기능을 갖춰, 마사지 볼이 목과 어깨 위치를 자동 측정에 사용자가 바뀌더라도 개인 체형에 맞춤형 안마를 제공한다. 마사지는 총 12가지 모드로 다양하게 제공해 컨디션에 따라 선택할 수 있으며 에어모드는 총 5가지 단계로 강도를 조절할 수 있어 보다 정교한 마사지를 제공한다. 사용자 편의성도 강화했다. 종아리 시트가 180도 회전되는 구조로, 일상생활 중에는 리클라이너 형태로 변환해 1인 쇼파로 활용이 가능하다. 3단계 온열 기능을 탑재하였으며 내장된 블루투스 스피커를 통해 음악을 즐기는 여유를 가질 수 있다.
