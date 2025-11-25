청호나이스, '메리메리 청호 페스타' 고객 감사 프로모션 진행

기사입력 2025-11-25 09:27


청호나이스가 연말을 맞아 고객 감사 프로모션 '메리메리 청호 페스타'를 진행한다.

이번 페스타는 11월 24일부터 12월 24일까지 약 한 달간 진행되며 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스, 안마의자 제품을 렌탈하거나 일시불로 구매 시 자동으로 응모된다. 특히 이번 프로모션은 경품 이벤트와 함께 주요 제품 최대 40%할인 및 렌탈료 반값 혜택이 최대 12개월까지 제공돼 고객 혜택을 대폭 확대했다.

경품은 안마의자 '드리미'를 비롯해 '플로우7 마사지건', '타워팬 공기청정기', '분유포트' 등 실생활에 유용한 상품들로 구성됐다. 추첨을 통해 총 250명에게 제공되며 자세한 내용은 청호나이스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 프로모션 1등 경품인 안마의자 '드리미'는 작지만 강력한 안마기능을 제공하고, 고급스럽고 안정감 있는 웜 그레이 색상을 갖춰 안마의자 기능뿐만 아니라 집안 인테리어 효과를 누리기에 최적화된 제품이다.

이 제품은 자동체형 인식 기능을 갖춰, 마사지 볼이 목과 어깨 위치를 자동 측정에 사용자가 바뀌더라도 개인 체형에 맞춤형 안마를 제공한다. 마사지는 총 12가지 모드로 다양하게 제공해 컨디션에 따라 선택할 수 있으며 에어모드는 총 5가지 단계로 강도를 조절할 수 있어 보다 정교한 마사지를 제공한다. 사용자 편의성도 강화했다. 종아리 시트가 180도 회전되는 구조로, 일상생활 중에는 리클라이너 형태로 변환해 1인 쇼파로 활용이 가능하다. 3단계 온열 기능을 탑재하였으며 내장된 블루투스 스피커를 통해 음악을 즐기는 여유를 가질 수 있다.


청호나이스, '메리메리 청호 페스타' 고객 감사 프로모션 진행
【 이미지 제공=청호나이스】 '메리메리 청호 페스타' 포스터

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.