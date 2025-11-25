KCC글라스 홈씨씨, 하이엔드 웰니스 바닥재 '포레스톤' 브랜드데이 진행

기사입력 2025-11-25 09:48


KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 지난 22일 홈씨씨 수원점에서 하이엔드 웰니스 바닥재 '포레스톤(FORESTONE)'을 소개하는 브랜드데이 행사를 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 인테리어, 라이프스타일, 반려동물 분야 인플루언서와 일반 고객 등 30여명이 참석한 가운데 자연의 미감을 담은 디자인과 우수한 보행성 및 친환경성을 갖춘 포레스톤의 특,장점을 직접 체험 할 수 있는 다채로운 프로그램이 진행됐다.

특히 베이비복스리브 출신 유명 요가강사인 박소리와 요가 인플루언서 5인이 함께한 요가 퍼포먼스가 요가매트 대신 포레스톤 위에서 진행되면서 제품의 우수한 충격 완화 성능과 미끄럼 방지 기능이 참석자들의 눈길을 끌었으며 유튜브 채널 '개랑해TV'를 운영하는 조재호 훈련사와 반려견 3마리가 포레스톤 위에서 다양한 활동 모습을 선보이며 '반려동물 제품 인증(PS인증)'을 받은 반려동물 친화 바닥재로서 제품이 가진 강점을 참석자들에게 효과적으로 전달했다. 이밖에도 퀴즈와 함께하는 제품 소개 시간을 통해 포레스톤의 기능과 장점을 알아보는 시간도 마련됐다.

포레스톤은 KCC글라스가 약 30년간 축적한 바닥재 제조 기술을 집약해 개발한 프리미엄 PVC 바닥재다. 원목 및 석재 고유의 색감과 질감을 사실적으로 구현한 디자인과 900×900mm, 600×1200mm 등 기존 PVC 바닥재에서는 보기 어려웠던 와이드 규격의 디자인을 적용한 것이 특징이다.

이와 함께 KCC글라스만의 '듀얼(Dual) 공법'으로 단단함과 부드러움이라는 상반된 특성을 조화롭게 결합해 강한 표면 내구성과 함께 보행성과 생활 소음 및 충격 완화 효과를 높였다. 또한 국내 바닥재 제품 중 유일하게 미국 농무부(USDA) 인증 원료를 함유한 친환경 바이오 표면 코팅층을 적용하고 제조 과정에서 폼알데하이드 등 유해물질을 제거하는 친환경공법으로 생산해 기후에너지환경부의 환경표지 인증과 대한아토피협회 추천제품 마크 등 친환경 인증을 획득했다.

KCC글라스 관계자는 "많은 분이 포레스톤이 가진 매력을 직접 체감할 수 있도록 이번 브랜드데이 행사를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 채널을 통해 체험형 콘텐츠를 강화하고 고객과의 접점을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.


KCC글라스 홈씨씨, 하이엔드 웰니스 바닥재 '포레스톤' 브랜드데이 진행
【 사진제공=KCC글라스】 홈씨씨가 지난 22일 포레스톤 브랜드데이 행사를 진행했다. 이날 행사에는 인플루언서와 일반 고객 등 30여 명이 참석했다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.