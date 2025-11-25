KCC글라스 홈씨씨, 하이엔드 웰니스 바닥재 '포레스톤' 브랜드데이 진행

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 지난 22일 홈씨씨 수원점에서 하이엔드 웰니스 바닥재 '포레스톤(FORESTONE)'을 소개하는 브랜드데이 행사를 진행했다고 밝혔다.
이날 행사에는 인테리어, 라이프스타일, 반려동물 분야 인플루언서와 일반 고객 등 30여명이 참석한 가운데 자연의 미감을 담은 디자인과 우수한 보행성 및 친환경성을 갖춘 포레스톤의 특,장점을 직접 체험 할 수 있는 다채로운 프로그램이 진행됐다.
포레스톤은 KCC글라스가 약 30년간 축적한 바닥재 제조 기술을 집약해 개발한 프리미엄 PVC 바닥재다. 원목 및 석재 고유의 색감과 질감을 사실적으로 구현한 디자인과 900×900mm, 600×1200mm 등 기존 PVC 바닥재에서는 보기 어려웠던 와이드 규격의 디자인을 적용한 것이 특징이다.
이와 함께 KCC글라스만의 '듀얼(Dual) 공법'으로 단단함과 부드러움이라는 상반된 특성을 조화롭게 결합해 강한 표면 내구성과 함께 보행성과 생활 소음 및 충격 완화 효과를 높였다. 또한 국내 바닥재 제품 중 유일하게 미국 농무부(USDA) 인증 원료를 함유한 친환경 바이오 표면 코팅층을 적용하고 제조 과정에서 폼알데하이드 등 유해물질을 제거하는 친환경공법으로 생산해 기후에너지환경부의 환경표지 인증과 대한아토피협회 추천제품 마크 등 친환경 인증을 획득했다.
KCC글라스 관계자는 "많은 분이 포레스톤이 가진 매력을 직접 체감할 수 있도록 이번 브랜드데이 행사를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 채널을 통해 체험형 콘텐츠를 강화하고 고객과의 접점을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.
|