현대차·기아-미쉐린, 타이어 기술 공동 개발 3차 파트너십 체결

현대자동차·기아가 글로벌 타이어 제조 업체인 미쉐린과 주행 퍼포먼스를 높이는 타이어 개발에 나선다고 25일 밝혔다.

현대차·기아는 지난 24일 경기도 화성시 소재 남양연구소에서 기술 공동개발 업무협약식을 체결하고, 차세대 모빌리티를 위한 타이어 기술 리더십 확보에 나서는 데 뜻을 모았다. 협약은 성공적으로 마무리된 지난 1, 2차 공동연구에 이어 체결되는 3차 협약이다. 현대자동차·기아와 미쉐린은 지난 2017년과 2022년 타이어 기술 고도화를 위한 공동연구를 추진한 바 있다.

3차 협약에 따라 양측은 2026년부터 향후 3년간 타이어 성능 향상 연구, 가상 시뮬레이션 기술 개발, 상호 기술 역량 교류를 집중적으로 이어갈 예정이다. 타이어 성능 향상 부문에서는 초저회전저항 타이어, 스마트 그립 기술을 활용한 차량 제어 등 차량의 주행 퍼포먼스를 높이는 타이어 첨단 기술에 대한 공동연구를 진행한다. 특히 차량의 고속주행 안정성을 확보하기 위한 한계 핸들링 및 제동 성능 강화에 대한 연구가 집중적으로 다룬다.

가상 시뮬레이션 기술 부문에서는 오프로드 타이어 개발 환경의 질적 향상을 위한 버추얼 시뮬레이션 고도화와 버추얼 기술 개발 프로세스를 구축하는 것을 목표로 한다.

특히 양측은 상호 기술 교류를 통한 각 사 기술 역량 향상도 도모한다. 현대차·기아는 차량과 샤시에 대한 교육과정을 운영하고, 미쉐린은 타이어의 설계와 평가 등에 대한 전문 교육을 제공해 상호 기술 역량을 강화할 방침이다.

신용석 현대차·기아 제네시스설계센터장(상무)은 "3차 기술 협력을 통해 미래 모빌리티 시장을 선도하는 타이어 기술 혁신을 기대한다"며 "모빌리티와 타이어에 특화된 각각의 역량이 시너지를 발휘해 차량의 주행 퍼포먼스로 나타날 것"이라 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

