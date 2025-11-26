세브란스, 심방세동 치료법 '베리펄스' 국내 첫 100례 달성

[스포츠조선 장종호 기자] 세브란스 심장혈관병원이 20일 '베리펄스' 펄스장 절제술 100례를 국내서 가장 먼저 달성, 기념식을 열었다.

지난해 12월 펄스장 절제술을 국내서 처음으로 시행하고, 국제 교육센터로 지정된 데 이어 1년이 안 돼 얻은 성과다.

펄스장 절제술(PFA, Pulsed Field Ablation)은 심방세동을 전기로 잡는 최신 치료법이다. 고에너지 전기 펄스로 심장에 미세한 구멍을 만들어 주변 조직은 보존하면서 부정맥을 일으키는 심근세포만 사멸한다. 전체 시술 시간은 1시간 이내다.

심장의 구조적인 문제 등으로 심장이 불규칙하게 뛰는 심방세동은 가장 흔한 부정맥이다. 가슴이 답답하거나 어지럽고 숨이 차는 증상이 대표적이다. 혈액의 흐름이 불규칙해 혈전(피떡)이 생기는데, 이는 뇌졸중의 원인도 된다. 특히, 60세 이상에서 약 10% 정도에서 발생하고 있어 인구 고령화에 따라 2030년엔 전체 유병률이 3.5% 이상 될 전망이다.

펄스장 절제술은 치료에 사용하는 에너지 전달 방식 등에 따라 여러 유형으로 나뉜다. 베리펄스(Varipulse)는 펄스장 절제술 유형 중 하나로, 심방세동 유발 부위에 저전압을 조금씩 여러 번 흘리는 치료법이다. 이와 달리 고전압을 쏘아 한 번에 심방세동 유발 부위를 제거하는 파라펄스(Farapulse) 펄스장 절제술도 있다. 환자의 상태에 따라 알맞은 치료 유형으로 진행한다.

20일 기준 세브란스 심장혈관병원이 달성한 베리펄스 펄스장 절제술 증례는 100례지만, 파라펄스 펄스장 절제술까지 합해 전체 펄스장 절제수 시행 건수는 26일 기준 425례에 이른다.

이처럼 국내서 가장 많은 시행 기록을 자랑하는 만큼 타 기관이 연수를 자청하고 있다. 세브란스 심장혈관병원은 올 초 베리펄스와 파라펄스 두 유형의 국제 교육센터로 국내 첫 지정돼 경북대학교병원 등 국내 대학병원을 비롯, 홍콩대학교 병원 교수진까지 국내외 심장내과 전문의에게 치료법을 전수하고 있다.

세브란스 심장혈관병원에 펄스장 절제술 도입하고 시술을 주도한 심장내과 정보영 교수는 "세브란스병원이 도입한 펄스장 절제술은 주변 조직 손상을 최소화하고 시술 시간은 줄여 치료 효과는 높고 환자 부담은 적다"며 "국내서 가장 많은 시행 횟수와 함께 타 기관 교수들을 교육하는 세브란스는 더 많은 환자가 치료 혜택을 받을 수 있도록 그 책임을 다할 것이다"고 말했다.
심장내과 교수진이 모여 베리펄스 펄스장 절제술 100례를 기념하고 있다.

