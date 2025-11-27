특선급 흔드는 복병…시야 넓힌 신흥 강자 선발-우수급 약진, 배경은

막바지로 향하고 있는 2025 경륜에서 상승세를 타는 선수들이 등급별로 연이어 등장해 화제다. 최근 몇몇 선수들이 공백과 부진을 극복하고 기세를 끌어 올리며 기존 강자 경쟁 구도를 뒤흔들고 있다. 최근 선수 기량이 상향 평준화 된 가운데 한 번의 실수로 무너진 기량, 자신감을 회복하긴 쉽지 않은 일. 이럼에도 복병들이 잇따라 등장하며 경쟁 구도를 흥미진진하게 만들고 있다.
특선급은 임채빈(25기, SS, 수성)과 정종진(20기, SS, 김포)이 철옹성 같은 양강 구도를 이어가고 있다. 그런데 과거 특선급 중하위권으로 분류되던 몇몇 선수들이 최근 급부상하며 긴장감을 더하고 있다. 김포팀 김우겸(27기, S1)과 공태민(24기, S1) 그리고 수성팀 손제용과 석혜윤(이상 28기, S1)이 주인공. 김우겸은 선행 기반 자력형으로 지난 16일 광명스피돔에서 열린 특선급 결승전에서 슈퍼 특선 양승원(20기, SS, 청주)을 상대로 정면승부 끝에 우승을 따냈다. 성적 순위도 지난해 25위에서 올해 8위로 껑충 뛰어올랐다. 마크-추입형 공태민은 현재 6위로 500명이 넘는 경륜 선수 중에서 단 5명뿐인 슈퍼 특선을 넘보는 수준까지 성장했다. 특히 강자들이 즐비한 대상 경륜 결승전에서 2차례 3위를 차지하며 내년 슈퍼 특선 입성 가능성을 높였다. 경륜훈련원 28기 수석 졸업생 손제용은 지난해 낙차 부상 이후 긴 회복기를 거쳤으나 최근에는 기량을 완벽히 되찾은 모습이다. 28기 차석 석혜윤도 마찬가지다. 일요일 결승전 우승 경험은 아직은 없지만, 최근 상승세가 뚜렷해 강자들에게 주눅이 드는 모습 없이 대담한 경기력을 뽐내고 있다.
선발급에서는 문인재(24기, B1, 부산 개인), 심상훈(24기, B1, 경남 개인), 김범준(20기, B1, 청평), 송현(14기, B2, 일산)이 상승세를 주도하고 있다. 특히 문인재는 극심한 부진에서 벗어나 최근 선행, 젖히기, 추입 등 안되는 전법이 없을 정도로 완성도 높은 모습을 선보이고 있다. 심상훈, 김범준, 송현희 역시 자력 승부를 바탕으로 변칙 전술까지 구사하며 우수급 승급을 눈앞에 두고 있다.
우수급은 신흥 강자들 중심으로 경쟁구도가 재편 조짐을 보인다. 배규태(29기, A1, 수성), 김태율(28기, A1, 창원 상남), 권혁진(21기, A1, 청주)이 대표적이다. 배규태는 선발급에서 우수급으로 승급한 이후로 다소 긴 거리 승부를 고집하다 막판에 무너지는 경우가 많았다. 하지만 최근에는 경주를 보는 시야가 넓어지며 연거푸 일요일 결승에 올랐고, 지난 16일에는 당당히 우승을 차지했다. 이제 신인 티를 벗고 우수급 강자로 발돋움 중이다. 김태율은 최근까지 내리 1착 또는 2위를 기록하며 특선급으로 특별 승급하는 듯 보였지만, 마지막 9번째 관문을 통과하지 못하고 우수급에 머무르게 되었다. 하지만 그 중간에 대상 경륜 우수급 결승전 우승도 있었고, 최근 3회 종합득점도 101.706점으로 상당히 높다. 특별승급에는 실패했지만, 올해 우수급을 접수하고 내년에는 특선급에서 활약이 기대된다. 권혁진은 특선급 출신다운 경기력으로 한층 더 향상된 경주 운영 능력을 선보이고 있다. 우수급 18경주에 출전하여 단 한 차례만 빼고 모두 입상에 성공했고, 현재 6연승을 달리고 있어 올해 특별승급의 막바지 특별승급의 가능성도 남아있고, 현재와 같은 실력이라면 내년에 무난히 특선급 재진출도 가능해 보인다.
예상지 명품경륜 승부사 이근우 수석은 "최근 경륜은 특선급에서 복병 선수들의 약진이 경륜 팬들에게 새로운 재미를 주고 있다. 또한 우수급과 선발급에서도 상승세를 타는 선수들이 경기 시야를 넓혀가며 맹활약하고 있다"며 "선발, 우수 특선 모든 등급에서 연말까지 더욱 흥미진진한 경주가 펼쳐질 것"라고 전망했다.