"미래 신사업 발굴, 실무자 의견이 핵심" 정기환 회장, 마사회 신중장기 경영전략 수립 논의 주재

기사입력 2025-11-28 02:44


"미래 신사업 발굴, 실무자 의견이 핵심" 정기환 회장, 마사회 신중장기…
◇사진제공=한국마사회

마사회가 지난 20일 과천 서울경마공원에서 '신 중장기 경영전략 수립' 토론회를 개최하고, 중장기 전략 마련을 위한 논의를 진행했다.

이번 토론회는 우량고객 이탈, 규제환경 강화, 온라인 전환 가속화로 인한 입장고객 감소 등 변화하는 사업 환경에 선제적으로 대응하고 새로운 사업방향을 검토하는 정책 논의를 목적으로 마련됐다. 토론회에서는 환경 변화에 대응한 기존 사업 고도화, 관련 분야 다각화, 전략적 미래사업을 중심으로 한 신사업 추진 방향이 제시됐다. 주요 제안으로는 유휴공간을 활용한 'KRA 브랜드 파크', 지역 협력형 축제 모델인 '과천 그랜드 페스티벌', 야간경마 기반 복합레저 조성사업 'KRA 나이트 호스 레저', 말산업 기술·데이터 플랫폼 'K-ETA', ESG 기반 말 복지 융합사업 등이 소개됐다.

이날 정기환 회장은 "향후 5년 경영목표와 사업전략 수립을 위한 외부 전문기관의 컨설팅이 진행 중이며, 기관 발전과 조직 성장을 위해서는 현장에 있는 실무자들의 의견이 무엇보다 중요하다"며 "새로운 경영전략과 미래 신사업 발굴을 위해서는 구성원 모두가 적극적으로 의견을 제시하고 이를 정책에 반영해 나가야 한다"고 강조했다. 마사회 관계자는 "입사 5년차 이상 직원으로 구성된 혁신 실무단이 토론에 참여한 가운데 다양한 의견이 논의되었고, 제시된 아이디어들은 향후 기관 정책에 적극 반영할 예정"이라고 밝혔다.

한편, 마사회는 같은 날 MZ세대 대표 직원들인 주니어보드와 '소통의 마음 한 끼' 간담회를 열고 새롭게 정비된 비전 '사람과 말이 함께 행복한 레저문화 선도기업'과 핵심가치 '혁신·소통·공정·안전'을 공유하는 시간을 가졌다. 정 회장은 주니어보드 구성원들에게 지난 10월 새롭게 정비한 비전과 핵심가치의 의미를 다시 한 번 강조하고, 이를 "조직 운영과 업무 전반에서 실천해 달라"라며 내부 혁신 마인드 제고를 당부했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"미성년 남미새라고 모욕" 故김새론 모친, 김수현 변호사 '징계 요청' [전문]

2.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

3.

민희진, 법정서 오열 "방시혁 구애로 입사→뉴진스 성공 시켜, 왜 해임당해야 하나"

4.

이이경 루머 폭로자, '10억 공갈 시나리오' 짜고 있었다…사전 모의까지 적나라[SC이슈]

5.

송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

연예 많이본뉴스
1.

"미성년 남미새라고 모욕" 故김새론 모친, 김수현 변호사 '징계 요청' [전문]

2.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

3.

민희진, 법정서 오열 "방시혁 구애로 입사→뉴진스 성공 시켜, 왜 해임당해야 하나"

4.

이이경 루머 폭로자, '10억 공갈 시나리오' 짜고 있었다…사전 모의까지 적나라[SC이슈]

5.

송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

스포츠 많이본뉴스
1.

"이렇게 되면 될 일도 안된다" 암초 만난 삼성의 최형우 유턴 프로젝트, 남은 가능성은?

2.

그 나이스하던 '차기 주장'은, 왜 두산에 폭탄을 던졌나...풀기 힘든 외인 보류권 딜레마

3.

英 충격 단독, 리버풀 슬롯 경질→'토트넘-노팅엄 망친' 포스테코글루 전격 선임? "수뇌부 매우 높이 평가"

4.

"다저스 절대 안가" 폭탄 발언한 특급 투수, 결국 이정후와 한팀 되나

5.

'선발 출전' 뒤통수 맞은 이강인! 결국 교체 투입 후 '맹활약'…날카로운 코너킥으로 승부 갈랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.