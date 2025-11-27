암말 에이스 등장! 에이스하이, 브리더스컵 퀸 대상경주 우승

'에이스하이(마주 투애니포, 조교사 하무선)'가 퀸즈 투어 최종 관문인 브리더스컵 퀸(L,1800m) 정상에 올랐다.
'에이스하이'는 지난 23일 렛츠런파크 부산경남에서 펼쳐진 제3회 제주특별자치도 후원 브리더스컵 퀸(G2, 순위상금 3억)에서 최시대 기수와 함께 가장 먼저 결승선을 통과했다. 데뷔 1년만에 맛본 첫 대상경주 우승.
브리더스컵 퀸은 부경과 서울의 모든 암말이 모여 퀸즈투어 마지막 여왕을 가려내는 무대. 지난해 우승마 '플라잉스타'를 비롯해 강력한 추입을 장점으로 꾸준히 좋은 성적을 보여준 '보령라이트퀸'까지 쟁쟁한 암말의 라인업으로 경쟁이 치열했다.
출발신호가 울리자, 직전 경주에서 깜짝 7마신차의 승리를 보여준 '플라잉스타'와 브리더스컵 퀸 초대 우승마인 '즐거운 여정'이 초반 선두권을 이끌었다. 특히, 지난 경상남도지사배 우승까지 거머쥔 '플라잉스타'는 마지막 코너까지 선두 자리를 지켰다.
막판 결승 직전, 순위가 뒤바꼈다. 마지막 곡선주로를 지나며 '플라잉스타'는 안쪽에서 자리를 지키려했으나, 힘에 부친 모습을 보였다. 동시에 '에이스하이'와 '글라디우스'가 직선주로에 진입하며 폭발적인 스피드로 치고 올라왔다. '보령라이트퀸'은 특유의 추입 저력을 보여주며 빠른 속도로 따라붙었다. '에이스하이'는 안정적인 선입으로 끝까지 지구력을 잃지 않으며 강력한 막판 스퍼트를 터뜨렸고, 결국 3마신 차로 여유 있게 첫 대상경주 우승을 따냈다.
'에이스하이'는 데뷔 1년 동안 꾸준히 순위권에 올랐다. 평균 2년 정도 걸리는 대상경주 우승을 1년 만에 이뤄냈다. 이번 경주를 통해 부경 암말 '에이스' 탄생을 알렸다.