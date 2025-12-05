"성병 옮긴 것 아냐?" 싸움 끝에 30대 유학생, 남자친구에게 피살

기사입력 2025-12-05 13:47


"성병 옮긴 것 아냐?" 싸움 끝에 30대 유학생, 남자친구에게 피살
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 유학 중이던 중국계 30대 여성이 성병 문제로 다투다 연인에게 살해당한 사건이 뒤늦게 알려졌다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 영국 런던 골드스미스 대학에서 유학 중이던 중국 국적 여성 왕저(Zhe Wang, 31)는 지난해 3월 런던 루이샘 매너파크의 자택에서 얼굴에 두 차례 흉기를 맞고 숨진 채 발견됐다.

살인 용의자는 26세 미국인 연인 조슈아 미칼스였다.

두 사람은 학교에서 만나 교제를 시작한 것으로 알려졌다.

재판에서 밝혀진 바에 따르면 왕저는 성관계 후 피부에 붉은 점을 발견하고 성병에 감염됐다고 믿으며 미칼스에게 검사를 요구했다.

그녀는 '세균 공포증'을 가지고 있었으며 감염 가능성에 극도로 불안해했다고 한다.

사건 당일인 3월 20일 미칼스는 왕저와 함께 저녁식사를 하려 했지만 그녀가 냉담하게 반응했다고 증언했다.

잠시 화장실에 다녀온 그는 왕저가 흉기를 들고 있는 모습을 목격했고, 몸싸움 끝에 왕저를 찌르게 됐다고 주장했다. 그는 살해 의도가 없었으며 사고였다고 강조했다.


부검 결과, 왕저는 얼굴의 자상과 목 압박으로 사망한 것으로 확인됐다.

검찰은 미칼스가 싸움 중 화가 나서 왕저를 살해했다며, 그가 범행 직후 아버지와 변호사에게 연락했다고 밝혔다. 또한 왕저의 휴대전화를 쓰레기통에 버린 사실도 드러났다고 전했다.

그는 왕저와 약 10차례 만남을 가졌으며, 그녀의 세균 공포증 때문에 관계를 이어가는 데 회의적이었다고 진술했다. 또한 재판에서 미칼스는 성병에 감염된 적이 없다고 밝혔다. 재판은 조만간 속개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 ‘천사 가수’ 김 씨, 친딸 살해 사건..진짜 범인은 동거남?

2.

[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확인 중"

3.

[공식] 故김새론 유족, 김수현과 열애 증거 추가 공개…"조작 프레임 씌우지 말라" (전문)

4.

박나래 1인 유튜브 존폐 위기인데..‘나래식’ 예고 영상 그대로 업로드

5.

BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

연예 많이본뉴스
1.

유명 ‘천사 가수’ 김 씨, 친딸 살해 사건..진짜 범인은 동거남?

2.

[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확인 중"

3.

[공식] 故김새론 유족, 김수현과 열애 증거 추가 공개…"조작 프레임 씌우지 말라" (전문)

4.

박나래 1인 유튜브 존폐 위기인데..‘나래식’ 예고 영상 그대로 업로드

5.

BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 박석민 삼성 복귀, 2군 타격코치 → 삼성 2군 감독과 1군 타코 모두 일본인으로

2.

한국 대박 굿뉴스! 日괴물 야마모토, WBC 한국전 결장 확실시 + 오타니도 타자로만

3.

LG 트윈스, 통합우승 공약 '팬 방문 LG전자 가전 설치' 이행

4.

SF "트레이드 불가 선수는 없다" 폭탄 선언, 외야수만 10명인데 이정후도 포함되나?

5.

홀드왕 노경은, 구단 최초! KBO 공식 페어플레이상까지 겹경사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.