가족이 살해한 연인 시신과 결혼한 여성…"아버지를 교수형에 처해야"

[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 20대 여성이 카스트 차이를 이유로 결혼을 반대하던 가족이 남자친구를 살해하자, 남자친구의 시신과 '영혼 결혼식'을 올렸다.
인도 카스트 제도는 수천년 동안 내려온 고유의 사회 계급 구조로 지역과 직업, 성(姓) 등에 따라 철저하게 구분된다.
다음 날, 소식을 들은 아안찰은 삭샴의 집으로 달려가 장례 준비 중인 그의 시신 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘리며 자신의 이마에 신부 표시인 붉은 신두르를 찍으며 힌두교 결혼 의식을 진행했다.
이어 그녀는 가족과의 관계를 끊고 앞으로 삭샴의 가족과 함께 살겠다고 선언했다.
아안찰은 언론 인터뷰에서 "그들은 그를 잔혹하게 죽였지만 결국 패배했다. 내 연인은 죽음 속에서도 승리했다. 아버지와 형제들은 반드시 교수형에 처해야 한다"고 강력한 처벌을 요구했다.
경찰은 아버지, 어머니, 형제를 포함해 총 8명을 용의자로 지목했으며, 현재 6명이 체포됐고 나머지 2명은 도주 중인 것으로 알려졌다.
