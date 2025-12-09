기아, FIFA 월드컵 2026 연계 글로벌 브랜드 캠페인 전개

기사입력 2025-12-09 11:15


기아, FIFA 월드컵 2026 연계 글로벌 브랜드 캠페인 전개
◇ '더 넥스트 레전드(The Next Legend)' 캠페인 티저 영상

기아는 FIFA 월드컵 2026을 앞두고 글로벌 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다. 기아는 국제축구연맹(FIFA)의 공식 후원사다.

기아에 따르면 글로벌 브랜드 캠페인은 '영감은 우리 모두를 연결합니다(Inspiration connects us all)'라는 메세지를 중심으로 진행된다. 캠페인을 통해 브랜드와 고객의 연결, 모빌리티를 통한 연결, 월드컵을 매개로 한 글로벌 화합이라는 세 가지 의미를 선보일 예정이다. 특히 기아 브랜드가 제공하는 영감과 모빌리티 경험을 중심으로 한 고객과의 새로운 연결을 제시한다.

우선 기아는 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수진과 함께 입장하는 '오피셜 매치볼 캐리어(OMBC)'에 참가할 어린이를 선발하는 프로그램을 운영할 예정이다. 'OMBC'는 기아가 국제축구연맹의 공식 후원사로서 고유 권한을 갖고 진행하는 프로그램으로 특히, 기아는 이번 북중미 월드컵부터 OMBC에 선발된 어린이들이 직접 참가하는 'OMBC 컵'을 개최할 예정이다. 'OMBC 컵'은 단순히 월드컵 경기 식전 행사에 참여하는 것을 넘어, 10개국에서 선발된 유소년 선수들이 세계 무대에서 자신의 잠재력을 시험하는 글로벌 유스 축구 대회다. 기아는 OMBC 컵을 통해 유소년 선수들의 꿈을 응원하고, 도전과 교류를 통한 글로벌 화합을 실현해 나간다는 방침이다.


기아, FIFA 월드컵 2026 연계 글로벌 브랜드 캠페인 전개
◇FIFA 월드컵 2026™ 글로벌 디스플레이 테마
기아는FIFA 월드컵 2026을 맞아 차량 내에서도 월드컵의 열기를 경험할 수 있는 '디스플레이 테마'를 공개했다. FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마는 기아 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 경험으로 디스플레이의 색상과 그래픽, 애니메이션 등을 통해 축구팬들에게 더욱 몰입감 있는 여정을 선사할 예정이다. 월드컵 공식 그래픽 디자인을 담은 '글로벌 테마'를 첫 번째로 공개한데 이어 개막 전까지 한국, 개최국, OMBC 컵 참가국 등 총 17종의 디스플레이를 순차적으로 배포할 계획이다. 디스플레이 테마는 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량에서 이용할 수 있으며, 기아 커넥트 스토어에서 기간 한정으로 무료로 다운로드가 가능하다.

류창승 기아 고객경험본부장(전무)은 "FIFA 월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 전 세계를 하나로 연결하는 문화적 축제"라며 "기아는 이번 캠페인을 통해 팬들에게 특별한 경험과 영감을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.