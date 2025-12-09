LG전자, 가산 R&D 캠퍼스 50주년 기념 '성과·비전' 공유

|
LG전자가 최근 1975년 설립한 국내 민간기업 최초의 종합 연구소인 '가산 R&D 캠퍼스' 설립 50주년을 맞아 '50년의 기술과 열정, 내일을 향한 약속'을 주제로 기념식을 진행했다고 9일 밝혔다. 가산 R&D 캠퍼스 설립 50주년 기념식에 참석한 임직원들은 지난 50년간 함께 일궈온 성과와 역사적 의미를 되새기며, 다음 반세기 혁신을 향한 미래비전을 함께 나눴다.
단층 건물에 전기 계측, 제어, 표준 등 실험시설을 갖추고 출범한 연구소는 2002년 압력, 온도, 소음 등 다양한 실험실을 갖춘 실험동을 신축한 데 이어, 2007년 지상 20층·지하 5층 규모의 연구동, 2013년에는 별관을 추가로 준공해 현재 전체 연면적은 3.5만 평에 달한다. 개소 당시 수십여 명이었던 상주 인원도 현재 1,700여 명까지 늘어났다. 글로벌 기술 전문가를 배출하는 LG 가전 R&D 혁신의 중심지로 자리매김했다.
LG전자의 혁신 제품은 가산 R&D 캠퍼스에서 탄생했다. 1998년 세계 최초 벨트 없이 모터와 세탁통을 직접 연결한 DD모터와 2001년 모터가 회전 대신 직선운동을 하는 냉장고용 리니어 컴프레서가 대표적이다. 뛰어난 에너지 효율과 내구성으로 LG가전의 핵심 부품 기술력을 입증했다. 2016년 선보인 국내 최초 듀얼 인버터 에어컨은 기존 대비 에너지 효율을 최대 40% 높이며, 美 최고 권위의 발명상인 '에디슨 어워드' 최고상을 받았다.
가산R&D 연구소에서는 1977년 전자식 금전등록기(POS)의 국산화 성공을 시작으로 국내 첫 전자식 한/영 타자기 출시, 주문형 반도체(Custom IC) 독자 개발 등 한국 전자산업의 이정표도 세웠다. 1981년 2만 개 이상의 부품이 집적된 전자식 'VTR(Video Tape Recorder)'의 첫 국산화 성공은 일본 기업이 독점하던 세계 가전 시장서 한국의 기술력이 인정받은 계기가 됐다.
가산 R&D 캠퍼스에서 연구·개발한 LG 가전은 세계 각국의 성능 평가·소비자 만족도 1위를 휩쓸며 세계 최고 수준의 기술력을 인정받고 있다. LG전자는 올해 美 소비자매체 '컨슈머리포트'가 발표한 '가장 신뢰할 수 있는 가전 브랜드'서 종합가전 브랜드 중 6년 연속 최고 순위에 올랐고, 美 시장조사기관 'JD 파워'가 발표한 '가전 소비자 만족도 평가'서 최다 수상을 차지했다. 북미, 유럽 소비자매체로부터 현재 냉장고는 10개국 28개 부문, 세탁기는 6개국 9개 부문, 건조기는 4개국 5개 부문서 최고 평가를 받았다.
이현욱 LG전자 HS연구센터장(부사장)은 "지난 50년간 쌓아온 세계 최고 수준의 기술 역량을 기반으로 새로운 AI홈 시대를 주도하는 전략 거점이자, 차별적 고객 가치를 제공하는 제품을 선보이는 R&D 혁신의 중심지로 자리매김할 것"이라고 말했다.
