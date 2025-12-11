단 1분의 속도전…1200m 1등급 스프린트 결전, 누가 웃을까

기사입력 2025-12-12 02:15


찰나의 순간 정해지는 승자, 과연 누가 웃을까.

오는 14일 렛츠런파크 서울 제11경주로 펼쳐질 1200m 단거리 경주에 관심이 쏠린다. 출발 반응, 순간 판단력, 폭발적인 스피드가 중요하게 꼽힐 이번 경주에서 1등급 마필 11두가 출전해 실력을 겨룬다. 단거리 실전 경험이 풍부한 '슈퍼피니시', '영광의월드', 최근 컨디션이 살아난 '와우와우', 3세마 기대주 '마이티네오' 등 개성과 전력 차가 확실한 말들이 출전하면서 관심은 더 높아지고 있다.


단 1분의 속도전…1200m 1등급 스프린트 결전, 누가 웃을까
◇슈퍼피니시. 사진제공=한국마사회
슈퍼피니시(27전 6/6/5, 수, 한국 5세, 레이팅 103, 부마: 페더럴리스트, 모마: 레드뎀, 마주: 강현철, 조교사: 김동균)

출전마들 가운데 가장 빠른 기록(1분11초1)을 갖고 있다. 올해 상반기 단거리 경주에서 두각을 나타내며 1등급 승급과 동시에 대상경주에 진출한 바 있다. 지난 9월 국제대회인 코리아 스프린트(IG3)에서는 비인기마임에도 불구하고 한국 출전마 중 최고 성적(3위)을 기록해 존재감을 증명했다. 지난 부경 경주에서는 첫 원정이었던 점과 선행작전의 실패로 인해 아쉬운 성적을 기록한 바 있다.


단 1분의 속도전…1200m 1등급 스프린트 결전, 누가 웃을까
◇영광의월드. 사진제공=한국마사회
영광의월드(20전 10/4/1, 거, 한국 4세, 레이팅 100, 부마: 언캡처드, 모마: 주말파티, 마주: 변창덕, 조교사: 박재우)

올해 출전한 1200m 경주에서 주로 상태와 관계없이 꾸준한 성적을 내고 있다. 지난해에는 일반경주에서 9전 7승이라는 압도적인 성과를 기록했다. 올해는 무대를 대상경주까지 넓히며 가능성을 보여주고 있으며, 일반경주에서는 여전히 강세를 유지하며 경매가 대비 15배 이상의 상금 수득이라는 기록을 세우고 있다.


단 1분의 속도전…1200m 1등급 스프린트 결전, 누가 웃을까
◇와우와우. 사진제공=한국마사회
와우와우(29전 6/8/3, 수, 한국 6세, 레이팅 88, 부마: 카우보이칼, 모마: 짝꿍, 마주: ㈜나스카, 조교사: 송문길)

그동안 부진한 성적에 그쳤으나 지난 8월부터 컨디션이 회복되며 다시 상승세에 올랐다. '영광의월드'와는 다섯 번째 만남이며, 상대전적은 1승3패로 다소 저조하다. 과거 세계일보배에서 보여줬던 강력한 뒷심과 결정력을 다시 보여줄 수 있을지 관심이 집중된다.


단 1분의 속도전…1200m 1등급 스프린트 결전, 누가 웃을까
◇마이티네오. 사진제공=한국마사회

마이티네오(12전 5/0/3, 수, 미국, 3세, 레이팅 90, 부마: 글로벌캠페인, 모마: 이클립티컬스파라오, 마주: 조병태, 조교사: 서홍수)

3세마로 이번 경주에서 가장 큰 변수로 꼽힌다. 데뷔 이후 단 한 번을 제외하고 모두 순위권에 들며 안정적인 성적을 이어가고 있다. 직전 경주에서는 이번 경주 출전마인 '영광의월드', '와우와우', '금빛마'를 모두 제치며 우승을 차지했다. 미국 사라토가 경마장의 우드워드 스테익스(G1) 우승마 '글로벌캠페인'의 자마로, 첫 우승 때 13마신 차 완승을 기록하는 등 잠재력 또한 확실히 입증했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

2.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

3.

이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 차릴까"

4.

[공식]싸이 '수면제 대리수령 의혹'에 경찰 압수수색…"적극 협조"

5.

박나래 '주사이모', 모든 이력 삭제…논란에 흔적 지우고 침묵?[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

2.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

3.

이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 차릴까"

4.

[공식]싸이 '수면제 대리수령 의혹'에 경찰 압수수색…"적극 협조"

5.

박나래 '주사이모', 모든 이력 삭제…논란에 흔적 지우고 침묵?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

2.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

3.

강속구는 기본! 롯데, 새 얼굴 '157km' 로드리게스+'158km' 비슬리 영입! → '2년 연속 GG' 레이예스 재계약 [공식발표]

4.

EPL 사무국 공식 인증...앙리, 루니, 살라 옆에 손흥민→리그 역대 7인 '명예의 전당급 레전드' 확정

5.

7명 모두 투수. 일본인 5명→첫 시행 아시아쿼터 대세는 정해졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.