세계 말 의료시장에 K-기술 알렸다…마사회, 美 AAEP 2025 참가

마사회가 지난 7~9일(한국시각) 미국 콜로라도주 덴버에서 열린 '2025 전미말임상가협회(AAEP) 무역박람회'에 민간 혁신중소기업과 공동 참가했다.
올해로 71회를 맞은 AAEP 무역박람회는 전 세계 약 9000여 명의 말 수의사와 산업 전문가가 참여하는 세계 최대 규모의 말 보건·의료 전문 행사다. 말 수의학 분야의 최신 기술·장비·제품이 집약되는 글로벌 핵심 전시회다. 마사회는 이번 전시회에서 국내 혁신기업 3사와 함께 공동 홍보관을 운영했다. 말 알레르기 60종을 동시 진단할 수 있는 제품을 비롯해 전염병 신속 확인 진단장비, 국소마취제 통증 완화 지속 효과 향상 하이드로젤 등 국내의 독자적 말 보건·의료 기술이 세계 시장에 소개되었다.
정기환 마사회장은 "세계 최고 권위를 자랑하는 말 보건·의료 전문 박람회에 민간 기업과 함께 참가하는 것은 단순한 전시 참여를 넘어, K-말산업의 국제 브랜드화와 수출 기반 확장을 위한 전략적 행보"라며 "기술력 있는 국내 기업들이 이번 기회를 통해 해외 시장에서 의미 있는 성과를 이룰 것으로 기대한다"고 밝혔다.