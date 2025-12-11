마사회, 한국노인인력개발원-공공승마시설 업무협약 체결

마사회가 지난 5일 한국노인인력개발원 및 전국 8개 공공승마시설과 함께 말산업 분야 노인 일자리 창출을 위한 다자간 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 노인 인구 증가와 말산업 분야 인력 부족 등을 해결하고 지역 균형발전을 위해 각 기관이 머리를 맞댄 결과물로 말산업과 시니어 인력의 상생 발전을 도모하기 위해 추진되었다. 협약의 주요 내용은 말산업 분야 노인 일자리 발굴 및 시범사업 확대, 말산업 노인 여가지원 프로그램 운영이다. 세 기관은 각 전문성을 결합하여 사업을 효율적으로 추진하기로 했다. 협약에 참여한 공공승마시설은 대구공공시설관리공단 대덕승마장, 성운대학교 승마장, 송곡대학교 송곡승마교육원, 완주군 공공승마장, 익산시 익산공공승마장, 전주기전대학 전북말산업복합센터, 중원대학교 승마교육원, 홍성군 승마장 등 총 8곳이다. 이들 시설은 지역사회 기반 말산업 시니어 일자리 모델 구축에 앞장설 예정으로 각 승마시설의 대표자들은 각 승마시설의 상황에 맞게 노인 일자리 활성화를 위해 노력하겠다는 각오를 밝혔다.
마사회 관계자는 "이번 다자간 협약은 말산업이 레저를 넘어 사회적 역할을 수행해 가는 초석이 될 것"이라며, "노인 일자리 모델이 전국 공공승마시설로 빠르게 확산되도록 적극적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.