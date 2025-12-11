소아·청소년 독감 다시 급증…탈수·폐렴 등 합병증 위험 높아

기사입력 2025-12-11 11:57


소아·청소년 독감 다시 급증…탈수·폐렴 등 합병증 위험 높아
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 기온 변화와 실내 생활 증가로 독감(인플루엔자) 확진 사례가 다시 늘면서 소아 청소년층 감염이 빠르게 확산되고 있다. 특히 학교와 학원 등 단체 생활이 많은 아동, 청소년은 전파 속도가 빠르고 집단 감염 위험이 커 각별한 주의가 요구된다.

현재 국내 독감 유행은 영유아~청소년 중심으로 빠르게 확산 중이다. 특히 7~12세, 1~6세에서 환자 비율이 가장 높다. 독감뿐 아니라 RSV(호흡기세포융합바이러스) 등 다른 호흡기 질환도 동시에 유행하고 있어, 겨울철에는 '바이러스 2~3중 위협'이 현실화 되고 있다.

독감은 인플루엔자 A·B형 바이러스에 의해 발생하는 급성 호흡기 감염병으로, 고열과 오한, 근육통, 두통 등 전신 증상이 나타나는 것이 특징이다. 영유아는 탈수, 구토, 식욕저하, 보채기가 동반될 수 있으며 고열이 3일 이상 지속되거나 호흡곤란, 청색증, 경련이 나타나면 즉시 진료가 필요하다.

소아는 성인보다 면역력이 약해 고열, 탈수, 폐렴, 중이염 등 합병증이 더 쉽게 발생할 수 있으며, 집단 생활을 통해 전염력이 폭발적으로 증가하는 경향이 있다.

에이치플러스 양지병원 소아청소년과 양무열 전문의는 "최근 소아 독감 환자가 증가하고 있고, 영유아는 탈수와 폐렴 등 합병증 위험이 높아 증상 초기부터 세심한 관리가 필요하다"고 설명했다. 또한 "독감은 예방접종과 기본 위생 수칙 실천으로 상당 부분 예방이 가능하고 증상 발생 초기 48시간 내 항바이러스제 치료가 회복을 앞당기는 핵심"이라고 강조했다.

항바이러스제 투여 외에 해열제와 진통제 등 대증 치료를 시행하며 고열로 인한 탈수를 방지하기 위해 물과 수분 보충 음료를 자주 섭취해야 한다. 회복과 2차 감염을 막기 위해 충분한 휴식과 함께 발열이 사라진 뒤 1일 정도는 등교, 등원을 삼가야 한다.

보통 독감의 잠복기는 1~4일이며, 갑작스러운 고열(38~40℃), 호흡기 증상 (기침, 콧물, 인후통), 심한 피로감과 근육통, 식욕저하, 구토와 설사 등 증상이 나타나면 독감을 의심해야 한다. 특히 고열이 3일 이상 지속되거나 호흡곤란, 지속적인 구토, 발작이 동반되면 병원 진료를 받아야 한다.

소아는 인플루엔자 합병증 고위험군에 속하므로, 매년 독감 백신 접종이 권장되며 접종 후 항체 형성에는 약 2주가 필요해 유행 전 접종이 효과적이다. 예방을 위해서는 손 씻기와 기침 예절 등 기본 위생수칙을 실천하고 건조한 환경은 바이러스 확산을 돕기 때문에 주기적 환기와 40~60% 습도 유지가 필요하다. 단체 생활 시 가급적 마스크 착용을 권장하며 충분한 수분 공급과 균형 잡힌 식단도 중요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


소아·청소년 독감 다시 급증…탈수·폐렴 등 합병증 위험 높아
자료제공=에이치플러스 양지병원

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

2.

박준형 "과거 허영지랑 같이 살았다" 폭탄 발언→허영지 버럭 "그렇게 말하면 오해하잖아"(박장대소)[SC리뷰]

3.

'강도 맨손으로 때려잡은' 나나, 파격 언더웨어 화보…'이 가녀린 몸매 어디서 그런 파워가?'

4.

김숙, 신인 동기와 손절 “생활고로 돈 빌리더니 명품백 사들고 와”

5.

"힘내봐, 우리 둘이"…'임신 갈등' 서민재, 아이 父없이 홀로 출산했다[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

2.

박준형 "과거 허영지랑 같이 살았다" 폭탄 발언→허영지 버럭 "그렇게 말하면 오해하잖아"(박장대소)[SC리뷰]

3.

'강도 맨손으로 때려잡은' 나나, 파격 언더웨어 화보…'이 가녀린 몸매 어디서 그런 파워가?'

4.

김숙, 신인 동기와 손절 “생활고로 돈 빌리더니 명품백 사들고 와”

5.

"힘내봐, 우리 둘이"…'임신 갈등' 서민재, 아이 父없이 홀로 출산했다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이러면 거의 해체수준인데?' 뉴욕 매체, 특급마무리에 이어 거포 1루수까지 내보냈다…'북극곰' 알론소, 볼티모어와 1억5500만달러 대박 계약

2.

"K-팝 듣고 던지면 구속 올라간다" 개막 시리즈 1군 데뷔전부터 3연속 선발승, 시속 155km 우완 교야마 아시아쿼터로 부산행

3.

'월드컵 죽음의 조' 일본 초대형 희소식, HERE WE GO 터지기 직전...역대급 유리몸, 네덜란드 명문 입단 유력

4.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

5.

"축구야? 레슬링이야?" 또 사고친 뤼디거, 또 결승골 홀란…맨시티, 레알 2-1 역전승→'경질설' 알론소, 어떡하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.