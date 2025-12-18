대마 추출 성분, 여드름·피지 생성 낮춰…피부 구성 단백질 변화에 관여

|
[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 피부과 서대헌 교수팀(윤지영 연구원, 이준효 군의관)은 대마에서 추출한 비정신성 성분인 칸나비디올(Cannabidiol, CBD)이 여드름의 주요 발생 과정에 영향을 미친다는 실험 결과를 발표했다. 연구 결과, CBD는 피지 생성, 염증 반응, 비정상적인 각질 축적, 흉터 형성과 관련된 피부 구성 단백질 변화에 관여하는 것으로 확인됐다.
이에 연구팀은 여드름 발생과 흉터 형성에 각각 관여하는 피지세포(SEB-1), 각질형성세포(HaCaT), 섬유아세포를 대상으로 CBD를 농도별(0~20μM)로 처리하고, 피지 생성, 염증 반응, 각질 변화, 피부 구성 단백질과 관련된 세포 반응의 변화를 24~72시간 동안 분석했다.
구체적으로는 피지 합성을 촉진하는 단백질(SREBP-1, PPARγ)의 발현이 줄어들고, 반대로 피지 생성을 억제하는 신호(AMPK)는 활성화되는 양상이 확인됐다. 실제로 세포 내 피지량은 CBD 5μM 처리 시 84.6%, 10μM 처리 시 33.5% 수준으로 감소해, CBD 농도가 높아질수록 피지 생성이 줄어드는 양상을 보였다.
여드름 초기 병변과 관련된 과각질화 지표인 keratin 16 역시 CBD 처리 후 감소해, 모낭 입구에 각질이 과도하게 축적되는 과정과의 연관성이 관찰됐다.
아울러 섬유아세포 실험에서는 CBD 처리 후 콜라겐 1형·3형과 엘라스틴의 발현이 증가해, 여드름 흉터와 관련된 피부 구성 성분의 변화도 확인됐다.
서대헌 교수(피부과)는 "이번 연구는 CBD가 피지 생성, 염증 반응, 과각질화, 피부 재생과 관련된 요소에 동시에 영향을 미친다는 점을 실험적으로 확인한 것"이라며 "향후 국소 도포 형태로의 적용 가능성을 중심으로 여드름과 여드름 흉터 치료와 관련된 추가 연구를 검토하는 데 기초 자료가 될 수 있을 것"이라고 말했다.
한편, 이번 연구는 '대마성분 의료목적 제품 개발을 위한 CBD의 안전성 및 유효성 실증사업'의 연구 과제 중 하나로 수행됐으며, 연구 결과는 국제학술지 '피부과학 연구 아카이브(Archives of Dermatological Research)' 지난호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|