에이션패션 프로젝트엠, 하영과 함께한 겨울 아우터 화보 공개

기사입력 2025-12-18 10:18


제공=프로젝트엠

에이션패션(대표 박희찬)의 리파인드 캐주얼 브랜드 프로젝트엠(PROJECT M)이 배우 하영과 함께한 겨울 아우터 화보를 공개했다. 이번 화보는 자연 속 고요하고 서정적인 겨울 분위기와 도시의 정제된 세련미를 오가는 감각적인 무드로 프로젝트엠이 지향하는 '편안함과 세련됨이 공존하는 겨울 아우터 스타일'을 한층 깊이 있게 보여준다.

화보 속 하영은 포근한 볼륨감이 돋보이는 패딩, 고급스러운 실루엣의 오버핏 블랙 롱코트, 따뜻한 텍스처의 무스탕 베스트, 퀼팅과 퍼 소재가 조화를 이루는 리버서블 점퍼 등 다양한 겨울 아우터를 자신만의 스타일로 소화했다. 자연을 배경으로는 은은한 아이보리·카키 톤 패딩과 스웨터의 조합으로 겨울의 정취를 담아냈고, 도시적 분위기의 컷에서는 차분한 브라운 톤의 리버서블 점퍼와 무스탕 베스트를 톤온톤으로 스타일링해 세련된 겨울 룩을 완성했다.

특히, 과한 디테일 없이 소재와 컬러의 조화를 중심에 둔 스타일링은 다양한 연령층이 데일리 아이템으로 활용하기 적합하며, 일상 속에서도 편안하면서도 세련된 겨울 룩을 제안한다. 프로젝트엠 관계자는 "이번 겨울 컬렉션은 자연의 여유로움과 도시의 세련된 무드를 동시에 담아낸 것이 특징"이라며, "하영이 보여준 고요하면서도 세련된 해석을 통해 브랜드가 전달하고자 하는 따뜻한 겨울 감성이 더욱 잘 전해지길 바란다"라고 전했다.

하영과 함께한 프로젝트엠 겨울 컬렉션은 공식 온라인몰(굿웨어몰)과 전국 매장에서 만나볼 수 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



