한국P&G, 연말 맞아 지역사회 취약계층 지원 봉사 실시

기사입력 2025-12-18 10:18


한국P&G, 연말 맞아 지역사회 취약계층 지원 봉사 실시
한국P&G가 연말을 맞아 지역사회 취약계층을 위한 봉사활동을 진행하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

지난 12일 서울 시내 복지기관과 연계해 진행된 이번 활동에는 이지영 대표를 포함한 임직원이 참여해 아동과 어르신을 위한 다양한 현장 지원과 함께 자사 생활용품 후원을 진행했다. 프로그램은 △아동 대상 '크리스마스 키트' 만들기 및 물품 지원 △취약계층 어르신 급식 지원 △어르신 가정 방문 및 생활용품 전달 등 총 3가지 활동으로 구성됐다.

먼저 서울 서대문구 소재 구세군서울후생원에서는 임직원이 아동들과 크리스마스 팔찌·키링 만들기 활동을 진행하며 따뜻한 나눔의 의미를 전달했다. 또한 아동들이 청결하고 위생적인 환경에서 생활할 수 있도록 다우니 섬유유연제, 페브리즈 섬유탈취제, 헤드앤숄더·팬틴 샴푸, 오랄비 전동칫솔 등 한국P&G의 주요 생활용품도 함께 전달했다.

서울 노원구 북부종합사회복지관에서는 취약계층 어르신을 위한 식사 지원 봉사가 진행됐다. 더불어 임직원들이 어르신 가구를 직접 방문해 복지관의 겨울나기 물품 세트와 자사 생활용품 세트를 전달하며 따뜻한 겨울을 응원했다.

이지영 한국피앤지 대표는 "한국P&G가 추구하는 '더 나은 일상'을 실천하고자 임직원이 직접 지역사회에 따뜻한 나눔을 전하는 활동을 진행했다"며 "작은 나눔이 모여 긍정적 변화를 만들듯, 일상을 책임지는 생활용품 기업으로서 앞으로도 지역사회와 함께 성장하기 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com







Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 밝힌 조세호 '유퀴즈' 하차 전말..."스스로 돌아보는 시간 갖길"

2.

“사회면 나오면 안 돼”…‘주사 이모’ 사과한 키, 3개월 전 발언 역풍

3.

'김지선 子' 래퍼 시바, 건강 이상 "최악일 경우 간 이식"

4.

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')

5.

함소원, 전남편 진화와 이혼 후 동거하는 충격적 이유?.."왜 이렇게 됐는지 나도 몰라"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 초대박 소식! '유망주' 양민혁, '손차박' 뛰지 못한 레알 마드리드서 '러브콜'...이적료 121억+카스티야 합류 "팀 정책에 어울리는 선수"

2.

'3할-6HR' 이제야 꽃 피나 싶었는데 전격 은퇴 선언이라니…"프로 왔을 때 목표가 있었습니다" [인터뷰]

3.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

4.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

5.

오직 손흥민을 위한 헌정 다큐멘터리 공개...쏘니의 진심 "선택지 많았다, 토트넘으로 다른 EPL 팀 상대하고 싶지 않았어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.