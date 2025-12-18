금호석유화학, ‘끝전 성금’ 기부금 전달

금호석유화학이 연말을 맞아 서울 서대문구 동방사회복지에서 '끝전 성금' 전달식을 진행했다고 18일 밝혔다. 기부금 전달식에는 박준경 금호석유화학 총괄사장과 백종훈 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석했다.
끝전 성금은 임직원 급여 중 1000원 단위 이하의 금액을 모아 기부하는 금호석유화학의 사회공헌 제도다. 1991년 시작, 임직원이 일상 속 작은 실천으로 사회적 책임을 함께 실현해온 나눔 활동으로 자리 잡았다.
올해 성금은 서울 본사를 비롯해 대전 중앙연구소, 울산, 여수 등 전국 7개 사업장 임직원들의 자발적인 참여로 마련됐다. 이중 서울 본사에서 전달한 성금은 약 3000여만 원으로, 임직원 모금액에 회사가 동일한 금액을 더하는 매칭 그랜트 방식으로 조성됐다. 이런 기부 방식이 전사적으로 확대되며, 전국에서 조성된 전체 기부금은 총 1억 5000만원에 달한다. 성금은 각 지역 복지모금회를 통해 도움이 필요한 이웃을 지원하는 데 사용될 예정이다.
박준경 금호석유화학 총괄사장은 "끝전 성금은 금액의 크기보다도, 오랜 시간 동안 임직원 모두가 함께 참여하며 이어왔다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "성금이 도움이 필요한 이웃들에게 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
