"올해 겨울은 더욱 신나게" 하이원리조트, 식음 콘텐츠 강화·즐길거리도 …

◇12월 25일 새롭게 문을 열 일식당 린카는 지난달 11월 동계 성수기 품평회에서 다양한 일식메뉴를 선보였다.
하이원리조트가 연말을 맞아 식음 콘텐츠와 즐길거리를 대폭 강화한다. 사계절 가족형 리조트로서 겨울철 스키 이용객을 비롯한 가족 여행객의 만족도를 높이기 위한 일환이다.
18일 강원랜드에 따르면 우선 연말을 맞아 식음(F&B) 경쟁력을 강화하며 고객 미식 경험 확대에 나선다. 강원랜드 하이원그랜드호텔에는 스시 전문 레스토랑 '린카(RINKA)'가 새롭게 문을 열며, 이에 앞서 19일부터는 23층 파인 다이닝 레스토랑 '라 비스타(La Vista)'가 점심 영업을 신규로 시작한다. '린카'는 '꽃잎이 원형으로 펼쳐진 모습'을 뜻하는 이름으로, 음식과 사람, 공간이 조화롭게 어우러지는 일식 레스토랑을 콘셉트로 한다. 회전식 스시와 일식 메뉴를 즐길 수 있는 캐주얼 다이닝과 오마카세·가이세키 정식을 제공하는 프라이빗 파인 다이닝으로 구성됐다.
제철 지역 식자재를 활용한 스시 오마카세, 국내 호텔 최초의 회전식 스시바, 화덕 생선구이 등 다양한 메뉴를 선보인다. 오픈 당일에는 고객 참여형 이벤트와 기념 프로모션을 검토 중이며, 세부 내용은 추후 확정될 예정이다. 하이원그랜드호텔 23층에 위치한 프리미엄 양식 다이닝 '라 비스타'는 오는 19일부터 점심 영업을 신규로 운영한다. 저녁 중심으로 운영되던 라 비스타는 최근 고객 이용 시간대 다양화와 가족·커플 단위 고객 증가에 따라 운영 시간을 확장했다. 점심 시간대에는 자연 채광이 살아있는 밝고 따뜻한 공간에서 보다 캐주얼하고 여유로운 양식 다이닝을 즐길 수 있다. 점심 영업에서는 기존 디너 메뉴와 차별화된 점심 전용 '라 비스타 스페셜 A 코스'를 비롯해 셰프가 직접 구성한 계절 메뉴를 선보인다. 스테이크, 파스타 등 라 비스타의 시그니처 메뉴를 합리적인 가격대로 경험할 수 있는 점이 특징이다.
◇하이원리조트에서 12월 24일 진행 예정인 이은결 스페셜 매직쇼 행사 포스터
즐길거리는 더욱 풍성해졌다. 크리스마스와 새해를 맞아 고객들이 즐길 수 있는 다양한 공연과 이벤트를 선보인다. 24일 그랜드호텔 5층 컨벤션홀에서 대한민국을 대표하는 일루셔니스트 이은결의 스페셜 매직쇼를 시작으로, 26일에는 인기가수 이무진과 이영현의 하이앤드 콘서트가 진행돼 크리스마스 시즌을 더욱 특별하게 장식할 예정이다.
◇하이원리조트에서 26일 진행 예정인 이영현 이무진의 하이앤드콘서트 행사 포스터
하이원 밸리 스키하우스에서는 24일부터 4일간 매일 오후 2시 'Again Retro Snow wave 2010′s'의 주제로 설원 위에서 즐기는 DJ파티가 펼쳐진다. 크리스마스 당일인 25일에는 오후 3시부터 산타클로스를 직접 만나 볼 수 있는 '하이! 산타가 찾아왔어요!'퍼레이드가 호텔 내부에서 열린다.
◇하이원리조트, 불꽃놀이 전경
같은날 저녁 8시 20분부터는 하이원리조트 그랜드광장에서 밤 하늘을 아름다운 불빛으로 수놓을 불꽃쇼가 27일까지 3일간 진행된다. 새해를 맞아 불꽃과 드론이 어우러진 카운트다운 불꽃쇼도 펼쳐져 2026년의 힘찬 출발을 함께 할 예정이다.
이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "크리스마스와 연말을 맞아 하이원을 찾는 고객분들께 특별한 추억을 선사하고자 공연과 이벤트를 다채롭게 준비했다"며 "계절과 트렌드에 맞춘 콘텐츠를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.