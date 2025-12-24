노블레스 메리미, 프리미엄 맞춤 매칭 결혼정보서비스

최종수정 2025-12-24 08:57

결혼정보 서비스 시장이 고도화되면서 단순한 만남 주선에서 벗어나 신뢰와 맞춤형 관리가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다. 이러한 흐름 속에서 결혼정보회사 메리미(MARRYME)가 프리미엄 맞춤 매칭 시스템을 앞세워 주목받고 있다.

메리미는 신원 인증을 기반으로 한 결혼중개 서비스를 제공하는 업체로, 가입 단계에서부터 학력·직업·혼인 이력 등 주요 정보를 공식 서류로 확인하는 절차를 운영하고 있다. 이는 허위 정보로 인한 분쟁을 줄이고 회원 간 신뢰를 높이기 위한 조치로서 결혼정보업계 전반에서 중요성이 강조되고 있는 핵심 요소다.

서비스는 초기 1대 1 상담을 시작으로 회원 성향 분석, 맞춤형 매칭, 만남 이후의 피드백 관리까지 단계별로 진행된다. 특히 전담 커플매니저가 회원을 관리하는 책임제 시스템을 통해 개인의 가치관과 결혼관을 고려한 매칭을 시도하고 있다는 점이 특징이다.

메리미는 정규 매칭 외에도 소규모 파티와 테마형 모임 등 다양한 오프라인 프로그램을 운영하면서 자연스러운 만남의 기회를 제공하고 있다. 이러한 방식은 기존의 획일적인 소개 위주 서비스와 차별화를 꾀하려는 시도로 평가된다.

결혼정보서비스 시장은 비용 구조의 불투명성이나 계약 조건을 둘러싼 소비자 불만이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 따라 업계 전반에서는 서비스 과정의 투명성과 사후 관리 강화가 과제로 남아 있다. 메리미 관계자는 "단순한 소개가 아닌, 인생에서 가장 중요한 결혼이라는 선택을 돕는 동반자로서 역할을 목표로 하고 있다"며 "회원 만족도를 높이기 위한 관리 시스템과 신뢰 기반 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.


【 사진 제공=메리미】 프리미엄 결혼 정보 서비스 노블레스 메리미

