올배관, 난방·배관 공사의 새 기준 선도

최종수정 2025-12-24 08:58

30년 경력의 베테랑으로 알려진 올배관(대표 윤영길)은 난방배관 교체, 보일러 설치, 누수 탐지 등 배관 관련 전 공정을 아우르는 전문 시공 업체이다.

특히 기존 시공 방식처럼 바닥 콘크리트를 넓게 철거할 필요가 없도록 개발된 '홈파기 공법'을 적극 활용하고 있다. 이 공법은 바닥 슬래브의 구조적 손상을 최소화한 채 필요한 배관 부분만 정밀하게 절개해 교체하는 방식으로, 소음과 분진을 줄이고 완공 시간을 단축하는 데 큰 효과가 있다. 이러한 기술적 장점 덕분에 작업 시간과 비용을 줄이면서도 난방 효율과 시공 완성도를 높일 수 있는 것이 올배관 만의 차별성이다.

윤영길 대표는 수십 년간 배관업에 몸담아 오며 단순한 수리나 교체에 그치지 않고, 고객이 겪는 불편을 근본적으로 해결하는 데 힘써 왔다.

올배관은 정식 건설업 등록을 마친 합법적 전문 업체로, '정직·신뢰·합리적 가격'이라는 세 가지 원칙 아래 고객이 누수 걱정 없이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 책임 있는 시공을 제공하고 있다. 올배관의 강점은 배관을 교체하는 데 그치는 것이 아니라, 상담부터 현장 확인, 스케줄 조정, 시공, 마감 검사, 잔금 결제까지 이어지는 체계적 원스톱 시스템에 있다. 이 과정을 통해 고객은 공사비용이나 일정의 불투명함 없이 안심하고 시공을 맡길 수 있으며, 공사 후에도 안정적인 난방 품질과 유지 관리를 기대할 수 있다.

특히 급한 누수나 난방 문제를 겪는 가정, 바닥 보일러 배관 교체가 필요한 노후 주택이나 아파트에서 올배관은 이미 높은 신뢰를 얻고 있다. 합리적 가격과 전문성, 그리고 오랜 현장 경험을 갖춘 시공 품질을 찾는 이들에게 올배관은 난방 시스템을 재정비할 수 있는 확실한 선택지로 자리 잡고 있다. 이번 겨울, 난방과 배관 문제로 고민하고 있다면 차가운 바닥과 반복되는 누수 걱정을 덜어줄 업체로 올배관을 고려해 볼 만하다.


【 이미지 제공=올배관】 '홈파기 공법'을 통한 시공 전문

