코웨이, 프리미엄 공기청정기 '온풍·저소음'으로 승부수

겨울철 한파가 다가오면서 가전 시장이 '새로운 변화'를 시도하고 있다. 난방 기능을 결합한 '온풍 공기청정기'가 새로운 프리미엄 시장을 형성하고 있다. 환경가전 1위 기업 코웨이는 이 같은 흐름에 발맞춰 '히티브 온풍 공기청정기'를 새롭게 선보이며 리더십 강화에 가속도를 내고 있다.
코웨이는 따뜻한 바람으로 실내 공간까지 빠르게 데워주는 기능을 더해 실용성과 효율을 모두 갖추고자 했다. 이렇게 탄생한 히티브 온풍 공기청정기는 신속한 난방과 저소음을 차별화된 강점으로 앞세웠다. 코웨이 히티브 온풍 공기청정기는 단 4분만에 실내 온도를 약 5도(℃)향상시킬 수 있어 높은 난방 성능을 발휘한다. 고효율 세라믹 발열체로 즉각적인 발열이 가능해 실내 공간을 신속하게 데워준다. 희망 온도는 16도부터 35도까지 자유롭게 설정 가능하며, 3단계 맞춤 온도로 간편하게 사용하거나 휴대폰 앱을 통해 1도 단위로도 세밀하게 조절할 수 있다. 특히 저소음을 인정받아 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 마크인 'Q마크(Quiet Mark)'도 획득했다.
히티브 온풍 공기청정기는 세련된 디자인과 편의성까지 겸비했다. 13cm 두께의 슬림한 크기로 작은 방에도 편리하게 사용 가능하며, 색상은 4가지로 취향과 집안 인테리어에 맞춰 선택할 수 있다. 중앙 홀의 조명은 다양한 색상을 통해 실시간 공기 오염도 및 온풍 설정 온도 등 작동 상태를 직관적으로 알려준다. 취향과 기분에 따라 색상과 조도를 휴대폰 앱을 통해 마음대로 바꿀 수도 있다. 전용 리모컨을 통해 원거리에서도 편리하게 제어 가능하다.
