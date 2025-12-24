인성생활과학 솥밥대통령, 손님·직원을 위한 제대로 된 한 끼

최종수정 2025-12-24 08:47

한 끼 식사를 위한 투자 열기가 치열하다. 일선 식당을 필두로 푸드코트, 구내식당등에서 솥밥기계를 설치하는 사례가 큰 폭으로 늘고 있다.

언제 지은 지 모를 힘없고 향 없는 공깃밥 대신, 식당은 고객을 위해, 회사는 직원을 위해, 고슬고슬 갓 지은 솥밥을 제공하기 위한 노력이 한창이다. 불황인 외식 시장을 정면돌파 하기 위해 솥밥으로 식당 퀄리티를 한 단계 높이는 방법도 효율전인 전략으로 평가 받고 있다.

시장점유율 80% 대를 유지하고 있는 솥밥대통령은 전기솥밥기계의 원조이면서 솥밥 전성시대를 개척한 선두업체답게 솥밥기계 판매량이 크게 늘었다.

일반 식당이나 가정을 넘어서 백화점이나 대형 쇼핑몰에 입점한 프랜차이즈 식당에서도 솥밥대통령을 설치하는 사례가 늘고 있다. 심지어 대기업 구내식당과 의료시설의 구내식당에서도 고객이나 직원에게 좀 더 좋은 식사를 대접하기 위해 솥밥대통령을 주문, 설치하고 있다. 전 세계적인 한식 열풍에 힘입어 해외 수출도 수직상승 했다.

이처럼 솥밥대통령이 다방면으로 판매량 호조를 보이는 이유는, 화구로는 짓기 까다로운 솥밥을 버튼 하나로 간편하고 빠르게 완성할 수 있는 편의성 덕분이다. 내장된 프로세스가 자동으로 불조절을 해주기 때문으로 물과 쌀의 양을 자동으로 측정해 취사 시간을 알맞게 조정해주고 밥이 완성 되면 자동으로 전원이 꺼진다. 그 뿐만이 아니다. 오독오독 씹어 먹기 좋은 바삭한 누룽지, 물 부어 숭늉과 함께 먹기 좋은 부드러운 누룽지 등 농도까지 취향에 맞게 조절이 가능하다.

강력한 열효율 기술을 적용해 다량의 솥밥도 5~7분이면 만들 수 있는 신속성까지 더해져 대형 식당에서도 설치 사례가 늘고 있다. 여기에 수년간 사용 환경이 거친 식당들 사이에서 검증된 내구성과 강력한 A/S가 뒷받침 되면서 솥밥대통령은 출시 이후 단 한 번도 시장점유율 1위를 내준 적이 없다. 최근에는 렌탈 서비스로 초기 목돈 부담 없이 설치할 수 있는 기반이 마련되면서 소규모 식당에서도 큰 부담 없이 메뉴의 퀄리티를 높이며 매출 신장을 기대할 수 있는 토대를 마련했다.

내년 출시를 목표로 신제품 개발도 한창이다. 더욱 편리해지고 스마트해진 기능이 추가 되고 내구성도 한층 업그레이드 될 전망이다.


【 사진제공=인성생활과학】 IH전자동 전기 솥밥기계


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

