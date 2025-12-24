인성생활과학 솥밥대통령, 손님·직원을 위한 제대로 된 한 끼

한 끼 식사를 위한 투자 열기가 치열하다. 일선 식당을 필두로 푸드코트, 구내식당등에서 솥밥기계를 설치하는 사례가 큰 폭으로 늘고 있다.
언제 지은 지 모를 힘없고 향 없는 공깃밥 대신, 식당은 고객을 위해, 회사는 직원을 위해, 고슬고슬 갓 지은 솥밥을 제공하기 위한 노력이 한창이다. 불황인 외식 시장을 정면돌파 하기 위해 솥밥으로 식당 퀄리티를 한 단계 높이는 방법도 효율전인 전략으로 평가 받고 있다.
일반 식당이나 가정을 넘어서 백화점이나 대형 쇼핑몰에 입점한 프랜차이즈 식당에서도 솥밥대통령을 설치하는 사례가 늘고 있다. 심지어 대기업 구내식당과 의료시설의 구내식당에서도 고객이나 직원에게 좀 더 좋은 식사를 대접하기 위해 솥밥대통령을 주문, 설치하고 있다. 전 세계적인 한식 열풍에 힘입어 해외 수출도 수직상승 했다.
이처럼 솥밥대통령이 다방면으로 판매량 호조를 보이는 이유는, 화구로는 짓기 까다로운 솥밥을 버튼 하나로 간편하고 빠르게 완성할 수 있는 편의성 덕분이다. 내장된 프로세스가 자동으로 불조절을 해주기 때문으로 물과 쌀의 양을 자동으로 측정해 취사 시간을 알맞게 조정해주고 밥이 완성 되면 자동으로 전원이 꺼진다. 그 뿐만이 아니다. 오독오독 씹어 먹기 좋은 바삭한 누룽지, 물 부어 숭늉과 함께 먹기 좋은 부드러운 누룽지 등 농도까지 취향에 맞게 조절이 가능하다.
강력한 열효율 기술을 적용해 다량의 솥밥도 5~7분이면 만들 수 있는 신속성까지 더해져 대형 식당에서도 설치 사례가 늘고 있다. 여기에 수년간 사용 환경이 거친 식당들 사이에서 검증된 내구성과 강력한 A/S가 뒷받침 되면서 솥밥대통령은 출시 이후 단 한 번도 시장점유율 1위를 내준 적이 없다. 최근에는 렌탈 서비스로 초기 목돈 부담 없이 설치할 수 있는 기반이 마련되면서 소규모 식당에서도 큰 부담 없이 메뉴의 퀄리티를 높이며 매출 신장을 기대할 수 있는 토대를 마련했다.
내년 출시를 목표로 신제품 개발도 한창이다. 더욱 편리해지고 스마트해진 기능이 추가 되고 내구성도 한층 업그레이드 될 전망이다.
