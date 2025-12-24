에덴통합심리상담센터, 아이의 회복은 가정의 회복에서 시작된다.

최근 아동·청소년 상담 현장에서 '위기이혼 가정'이 눈에 띄게 증가하고 있다. 산만함, 감정 폭발, 불안, 학교 부적응을 겪는 아이들 뒤에는 부부 갈등과 정서적 단절을 경험하는 가정 구조가 자리하고 있다는 분석이다.
아동·부모 무의식 회복 전문가인 김유주 상담학 박사는 이러한 현상에 대해 "아이 문제는 개인의 성격이나 행동 문제가 아니라, 가정의 감정 구조가 흔들리고 있다는 신호"라고 진단한다. 그는 다년간의 임상 경험을 통해 아이의 회복은 가정 전체의 정렬에서 시작된다는 점을 일관되게 강조해 왔다.
에덴통합심리상담센터에서 위기이혼 가정을 상담하며 김 박사가 발견한 공통점은 ▲감정적 오해의 장기 누적 ▲부부 간 감정 속도의 불일치 ▲부모의 무의식적 긴장이 아이에게 전이되는 구조다. 그는 문제의 핵심이 사건이나 성격이 아닌 정서 구조의 미세한 균열에 있다고 강조한다.
이러한 접근의 중심에는 김 박사가 구축한 SELALIGN(셀얼라인) 회복 철학이 있다. SELALIGN은 개인의 깊은 무의식(Self)을 정렬(Align)함으로써 회복과 균형을 이끌어내는 개념으로, 아이뿐 아니라 부모와 가정 전체에 적용된다.
김 박사는 "가정에 SELALIGN을 적용하면 부모의 감정 속도와 갈등의 출발점, 서로에 대한 오해 구조가 함께 정렬된다"며 "부모 관계가 안정되면 아이의 회복 속도는 설명할 수 없을 만큼 빨라진다"고 말했다.
실제 임상 현장에서도 변화는 분명하게 나타난다. 부모의 관계가 정렬되자 아이의 분노 반응이 줄고, 산만함과 감정 폭발이 감소하며, 학교 적응력과 자기 조절력이 눈에 띄게 향상되는 사례가 이어지고 있다. 김 박사는 "에덴통합심리상담센터에서 부모가 회복되자 아이의 혼란이 빠르게 사라지는 장면을 수없이 목격해 왔다"고 전했다.
앞으로 김 박사는 에덴통합심리상담센터를 중심으로 ▲부모 무의식 회복 프로그램 구축 ▲SELALIGN 가족 정렬 세션 운영 ▲아이 상담과 부모 치료를 통합한 '동시 회복 시스템'을 통해 위기이혼 가정을 전문적으로 지원할 계획이다.
그는 "아이만 치료하는 시대는 끝났다, 가정이 함께 정렬될 때 가장 빠르고 깊은 회복이 가능하다"고 강조하며 "이혼 위기의 가정은 끝난 것이 아닙니다. 서로의 무의식이 길을 잃었을 뿐입니다. 길을 다시 찾으면 아이도, 부모도, 가정도 다시 시작할 수 있습니다."고 메세지를 전했다.
