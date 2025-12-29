삼천리그룹 성경식품 인수 주식 매매 계약 체결

삼천리그룹이 26일 국내 대표 김 전문 기업인 '지도표 성경김' '성경식품'의 지분 100%를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다.
'지도표 성경김'으로도 널리 알려진 성경식품은 1981년 대전에서 시작한 향토 식품 기업이다. 높은 브랜드 인지도를 보유한 것은 물론 장기간 축적해 온 김 제조 노하우를 기반으로 조미김에 대한 차별화된 전문성을 갖추고 있다.
김은 2024년 대한민국 수출 10대 품목에 선정되고 식품군에서는 수출 규모가 세 번째로 큰 주요 수출 품목이다. 지난 해 김 수출액은 약 1조 4천억원에 이르고 최근 5년간 연평균 성장률은 약 14%에 달하며 올해는 사상 최대 규모인 수출액 약 1조 6천억원을 달성할 것으로 전망된다. 삼천리그룹은 K-푸드의 세계적 확산에 따른 글로벌 김 시장의 성장성과 잠재력에 주목해 이번 성경식품 인수에 이르게 됐다.
삼천리그룹은 에너지환경, 생활문화, 금융 등의 사업부문을 조화롭게 전개하고 있으며, 특히 생활문화 부문에서 외식, 자동차 딜러, 해외(외식·호텔) 사업을 안정적으로 운영하며 국내외 생활문화 시장을 선도하고 있다. 이번 성경식품 인수를 통해 그동안 쌓아온 풍부한 생활문화 사업 운영 경험과 노하우를 성경식품이 가진 가능성에 접목함으로써 시너지를 극대화하고 생활문화 사업의 저변을 확대해 나갈 계획이다.
한편 올해 창립 70주년을 맞은 삼천리그룹은 창립 이래 연속 흑자경영, 상장 이후 연속 배당 등 안정적 재무구조를 바탕으로 국민의 삶에 필수인 다양한 사업을 추진하고 있다. ▲도시가스, 집단에너지·발전, 에너지 서비스, 에너지 솔루션, 자원순환 사업 등 '에너지환경' 부문 ▲외식, 자동차 딜러, 해외(외식·호텔) 사업 등 '생활문화' 부문 ▲자산운용, 벤처캐피탈 사업 등 '금융' 부문을 다채롭게 펼치고 있다.
앞으로도 삼천리그룹은 모든 사업부문을 안정적으로 추진하면서 '나눔과 베풂으로 사랑받는 기업'으로 나아가는 데 최선을 다할 계획이다.
