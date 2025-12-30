젝시믹스, 中라이브커머스 진행 19억 '전제품 완판' 성과

글로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스(XEXYMIX)는 중국 대표 소셜 커머스 플랫폼 더우인(틱톡 중국판)에서 진행한 라이브커머스를 통해 1시간 56분만에 19억원의 거래액을 달성하며, 전제품 완판을 기록했다고 30일 밝혔다.
젝시믹스는 지난 28일 더우인에서 중국 내 120만명 이상의 팔로우를 보유하고 있는 왕홍 '장따좡'의 진행으로, 브랜드 설명과 함께 '블랙라벨 시그니처 360N', '쉐르파 하이넥 점퍼' 등 인기제품 15선을 소개했다. 방송 시작 5분만에 2억5천만원을 돌파했으며, 단숨에 동시 시청자수 3만명을 넘어섰다. 총 누적 시청자수는 304만명으로 집계됐으며, 1시간 56분 동안 진행된 방송을 통해 거래액 19억원 이상을 기록했다.
또한, 기존 구매 경험이 있는 고객들의 긍정적인 반응과 재구매 성향이 실시간 댓글을 통해 확인이 돼, 현지에서의 브랜드 신뢰도와 만족도가 높게 형성되어 있음을 확인할 수 있었다. 실시간으로 시청자들과 질의응답과 다양한 소통을 진행하며, 고객 참여를 이끌어내 고객 체류시간을 늘리고 구매 전환율을 높이는데 성공했다는 평가다.
또한, 이번 성과는 중국 소셜 커머스 환경에서의 운영 성과를 수치로 확인한 첫 사례로, 중국 현지 쇼핑 생태계의 라이브 판매 구조에 맞춰 운영방식을 설계한 점이 단기간 실적으로 이어졌다는 분석이다.
앞서,젝시믹스는 중국 파트너사인 YY스포츠와 함께 현지 라이브커머스를 통한 테스트를 진행하며, 브랜드 특성과 제품 경쟁력 분석과 콘텐츠 운영 및 왕홍과의 협업을 결합한 운영 전략을 마련했다. 올해 상반기 YY스포츠 회장단이 직접 본사를 방문해 젝시믹스 임직원들과 유통협력과 마케팅 강화 등 고객 유입 채널 다변화에 대한 심도있는 논의를 진행했으며, 안정적인 온라인 진출 기반과 마케팅 채널 견고화를 위한 라이브커머스를 체계적으로 준비해왔다.
그동안 젝시믹스는 파트너사인 YY스포츠와 함께 지난해 7월 창춘과 톈진을 시작으로 적극적으로 오프라인 매장확대에 나섰으며, 중국 전역에 요가클래스 등 다양한 고객 참여형 마케팅을 진행했다.
전통적인 오프라인 중심의 비즈니스로 거점을 구축했던 젝시믹스는 향후 온라인 판매채널 활성화에 적극적으로 나설 계획이다. 웨이보, 샤오홍슈, 더우인 등 중국 고객들의 신제품 탐색과 경험을 공유하는 현지 주요 플랫폼을 적극 이용 할 예정이다.
또한, 매월 정기적으로 대형 왕홍(KOL)들과 신제품 론칭 및 기획전 등을 진행하고 중소형 왕홍(KOC)을 활용해 수시로 다양한 SNS채널에서 젝시믹스를 선보일 계획이다.
