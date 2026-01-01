충남문화관광재단, '2026 예술지원사업' 정기공모 진행

기사입력 2026-01-01 13:58


충남문화관광재단, '2026 예술지원사업' 정기공모 진행

충남문화관광재단이 충남 예술인과 예술단체의 안정적인 창작 환경 조성을 위해 '2026 예술지원사업 정기공모'를 시행한다고 1일 밝혔다. 공모는 2026년 1월 16일까지 접수가 진행, 지역 예술 생태계의 고도화를 위한 개편 사항을 포함하고 있다.

우선 예술가의 기초 역량 확보부터 지역 정착, 지속적인 활동 기반 마련을 위해 기존 신진예술지원 사업을 '청년예술창작지원'으로 전환하여 집중 육성한다. 이를 통해 청년 창작자가 지역에 안착할 수 있는 선순환 구조를 만든다는 방침이다. '창작활동 최초지원' 진입장벽 완화 기존의 연령 제한을 폐지하고, 나이와 관계없이 보조금 수혜 경력이 없는 모든 예술인을 대상으로 지원 문턱도 낮췄다. 예술대학 졸업자나 예술활동증명 대상자 중 첫 보조금 지원이 필요한 창작자라면 누구나 공정한 기회를 얻을 수 있다. '간접지원' 전 분야 확대 및 사업 통합 예술가의 성장을 돕는 역량 강화 프로그램 등 간접지원의 범위를 전 분야로 확장한다. '사회적 가치 특화'와 '보전 분야'를 통합 운영하여 지역의 문화 자산과 예술적 가치를 보다 효율적으로 결합하고 창출할 예정이다.

정기공모 대상은 충남예술지원(13개 단위사업)과 공연장상주단체 육성지원 사업으로 총21억원 규모로 지원할 예정이며, 지원 신청은 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 온라인으로만 가능하다. 현장 예술인들을 위해 1월 6일 부여와 서산에서 사업설명회를 개최할 예정이다.

충남문화관광재단 관계자는 "개편은 초기 창작자부터 전문 예술가까지 창작의 전 과정을 체계적으로 지원하는 데 중점을 뒀다"며 "도내 예술인들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

스포츠 많이본뉴스
1.

'스피드X체력X미모 다가진 국대FW'최유리 3년만의 리그 컴백!수원FC 유니폼 입었다[공식발표]

2.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

3.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

4.

韓 초대형 이적설 터졌다, 이탈리아 유력지 "김민재, AC밀란 이상적 타깃"→하지만 쉽지 않다 '높은 연봉 걸림돌'

5.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.