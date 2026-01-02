반려견 '치매' 의심 '6가지' 체크…8세 이상 최대 35% 발병

기사입력 2026-01-02 08:21


반려견 '치매' 의심 '6가지' 체크…8세 이상 최대 35% 발병
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 반려견도 사람처럼 치매에 걸린다.

평균 수명이 길어지면서 노령견에게서 '개 치매(인지기능 장애증후군, CDS)' 발병 위험이 높아지고 있다는 주장이 나왔다.

개 치매는 사람의 알츠하이머병과 유사한 퇴행성 뇌 질환으로, 기억력·학습 능력·인지 기능을 점차 약화시키며 보호자들이 놓치기 쉬운 미묘한 증상으로 시작된다. 연구에 따르면 증상은 매우 비특이적이며, 사회적 상호작용 변화부터 단순한 건망증까지 다양하게 나타난다.

미국의 연구 단체 '반려견 노화 프로젝트(Dog Aging Project)'에 따르면 전문가들은 보호자가 알아차리기 쉽게 'DISHA'라는 약어를 제시했다.

이는 ▲익숙한 환경에서의 방향 감각 상실(Disorientation) ▲상호작용 변화(Interaction changes) ▲수면-각성 주기 변화(Sleep-wake cycle changes) ▲배변 실수(House-soiling) ▲활동성 변화(Activity changes)를 의미한다. 여기에 공격성이나 불안 증세도 추가로 관찰될 수 있다.

사람처럼 조기에 발견하는 것이 무엇보다 중요하다.

증상이 몇 달 만에도 악화될 수 있으며, 완치법은 없지만 다양한 치료와 관리 방법이 개발·시험되고 있다. 오메가-3 지방산이나 중쇄 트리글리세리드(MCT) 등 건강한 지방이 풍부한 식단은 대사 개선과 산화 스트레스 감소를 통해 인지 기능에 도움을 줄 수 있다는 연구가 있다.

예방을 위해서는 규칙적인 운동, 사회적 교류 확대, 새로운 장난감이나 퍼즐 급식기 같은 인지 자극 활동이 권장된다. 심한 치매 증세가 있는 반려견은 계단 등 위험 구역을 차단하고 산책을 늘리며, 수의사가 승인한 멜라토닌 같은 약물을 활용할 수 있다.


연령이 높아질수록 발병률도 증가한다. 8세 이상 반려견의 최대 35%, 15세 이상에서는 최대 70%가 치매 증상을 보일 수 있다. 한 연구에서는 7세 이상 반려견의 66%가 인지기능 장애를 보였으며, 11%는 심각한 수준으로 진단됐다.

다만 아직까지 표준화된 검사법이나 바이오마커가 없어 정확한 진단 방법은 연구 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 둘째 출산 중 '자궁 적출' 가능성까지…"눈 뜬 채 2시간 수술"

2.

비, 논란 일으킨 연예인들 저격 "나태히지니까 사건사고 나는 것"

3.

낸시랭, 사기 결혼 후 8억 빚→15억 고백.."명품가구·시계 다 팔았다"

4.

한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

5.

'치료 절실' 박봄, 또 왕눈이 셀카 투척…논란 속 새해 인사

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 둘째 출산 중 '자궁 적출' 가능성까지…"눈 뜬 채 2시간 수술"

2.

비, 논란 일으킨 연예인들 저격 "나태히지니까 사건사고 나는 것"

3.

낸시랭, 사기 결혼 후 8억 빚→15억 고백.."명품가구·시계 다 팔았다"

4.

한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

5.

'치료 절실' 박봄, 또 왕눈이 셀카 투척…논란 속 새해 인사

스포츠 많이본뉴스
1.

현대 왕조 주역. 투수 전준호, 향년 50세에 새해 첫날 별세.. 통산 '55승 9홀드 7세이브'

2.

'현대왕조' 이끌던 승률왕 출신 55승 투수의 안타까운 소식, 향년 50세 새해 첫날 전해진 부고

3.

일본, 토트넘에 사기당했다...'양민혁처럼 임대 가라' 21살 日 역대급 기대주, J리그 역대 최고 이적료→1군 데뷔 불발

4.

아쉽다, 손흥민도 못 이룬 韓 축구 기적...'SON 후계자 1순위' 양민혁, 레알 마드리드 영입 관심→"토트넘 판매 의사 없어"

5.

中 시샘 폭발인가! "韓 놀라움 선사했지만…세계 최고 팀과 현저한 격차, 비현실적 성과 기대 NO" 평가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.