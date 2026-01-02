백중앙의료원 의료원장에 서진수 교수 임명…"의료 혁신·경쟁력 강화에 집중"
[스포츠조선 장종호 기자] 학교법인 인제학원(이사장 백대욱)은 2026년 1월 1일 자로 서진수 인제대학교 일산백병원 정형외과 교수를 백중앙의료원 의료원장으로 임명했다고 밝혔다. 서진수 신임 의료원장은 그동안 백중앙의료원 수도권지역 부의료원장을 맡아왔다. 임기는 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 2년간이다.
백중앙의료원은 인제학원 산하 부산백병원, 해운대백병원, 상계백병원, 일산백병원 등 4개 대학병원을 총괄하는 컨트롤타워로, 중장기 발전 전략 수립과 의료 서비스 질 관리, 병원 간 협력 체계 구축을 담당하고 있다.
서진수 의료원장은 1990년 서울대학교 의과대학을 졸업하고 인제대학교 대학원에서 의학 석·박사 학위를 취득했다. 족부질환 수술 분야의 권위자로 알려져 있으며, 대한족부족관절학회 제17대 회장을 역임했다. 현재는 대한정형외과학회 대외협력위원과 기획 및 자산관리위원, 대한정형통증의학회 차기 회장 등을 맡고 있다.
서진수 의료원장은 인제대학교 일산백병원에서 기획실장과 진료부원장을 거쳐 2013년부터 2019년까지 병원장을 지냈다. 2025년 3월부터는 백중앙의료원 수도권지역 부의료원장으로서 의료원 운영과 병원 간 협력 강화에 힘써 왔다.
서진수 의료원장은 "급변하는 의료 환경 속에서 백중앙의료원이 환자 중심의 의료 혁신을 바탕으로 진료와 연구, 교육 등 대학병원의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "각 병원의 특성과 역량을 유기적으로 연계해 의료원 전체의 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다"고 말했다.
한편 2018년부터 2025년까지 백중앙의료원 의료원장을 지낸 이병두 교수(상계백병원 내분비내과)는 명예의료원장으로 자리를 옮긴다. 이병두 교수는 인제대학교 의약부총장을 계속 맡아 후학 양성에 힘쓰는 한편, 상계백병원에서 진료를 이어갈 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|서진수 신임 백중앙의료원 의료원장(왼쪽)과 이병두 명예의료원장
