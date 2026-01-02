배우 변우석, 새해 첫날 훈훈한 선행…세브란스병원에 1억원 기부

[스포츠조선 장종호 기자] 배우 변우석이 새해를 맞아 1일 세브란스병원에 1억원을 기부했다. 기부금은 소아청소년 환우 치료 지원비로 사용될 예정이다.

2024년에도 소아청소년 환우 치료를 위해 써달라며 세브란스병원에 3억원을 기부한 바 있다.

변우석 배우는 "소아청소년 환우들이 건강을 되찾고 소아청소년 환우들과 가족분들이 행복한 미래를 향해 나아갈 수 있도록 지원하는 일에 함께 할 수 있어서 기쁘다"며 "이번 기부가 치료와 회복에 실질적인 도움이 되기를 바라며 앞으로도 지속적으로 나눔을 실천하도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어서 "2026년 새해를 맞아 소아청소년 환우들과 가족분들을 포함해 모두가 희망을 꿈꾸길 바란다"고 덧붙였다.

이상길 대외협력처장은 "꾸준히 후원을 실천 중인 변우석 배우께 감사의 뜻을 전한다"며 "세브란스는 앞으로도 더 많은 환자들에게 희망을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 변우석은 드라마 '손해 보기 싫어서', '선재 업고 튀어', '힘쎈여자 강남순', 영화 '소울메이트', '20세기 소녀' 등에서 개성있는 연기를 선보였으며 최근엔 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이다.
배우 변우석  사진출처=바로엔터테인먼트

