'지역사회 의료 지킴이' 부산힘찬병원, '이웃돕기·민관협력 기여' 포상 …

[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원이 12월 31일 부산 동래구청으로부터 '2025년 이웃돕기 및 민관협력 유공 구청장 포상'을 수상했다.
부산힘찬병원은 동래구와 연계한 기부 및 의료 지원 활동을 통해 지역 취약계층을 꾸준히 지원해 왔으며, 지역 행사 의료 지원과 건강강좌 등을 통해 주민과의 접점을 넓혀왔다. 또한 보훈지정병원으로서 국가유공자에 대한 의료 지원을 수행하고, 형제복지원 피해자를 대상으로 한 진료 지원에도 참여하며 지역사회 공공의료 역할을 이어가고 있다.
장준용 동래구청장은 "민관이 각자의 역할을 충실히 수행하며 협력할 때 지역사회 복지가 실질적으로 개선될 수 있다"며 "지역 의료기관을 포함한 민간의 적극적인 참여에 감사드린다"고 말했다.
부산힘찬병원 관계자는 "지역사회 구성원으로서 역할을 다하고자 한 노력이 의미 있게 평가받아 뜻깊다"며 "앞으로도 동래구와의 협력을 통해 지역 주민을 위한 사회적 책임을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
