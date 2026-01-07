"하루 평균 2.3끼 먹는 한국인, 관심 콘텐츠·개인 지출 비용 1위는 먹거리"

|
한국인은 하루 평균 2.3끼를 먹고, 자신만을 위한 개인 생활비 중 약 40%를 먹거리에 지출하는 것으로 나타났다. 또한 유튜브 콘텐츠 중 음식에 가장 관심이 많고, 간편식이나 밀키트도 건강한 음식으로 생각하며 자주 즐기는 것으로 조사됐다.
조사 결과, 건강·간편·시간 등 각자 중요시하는 가치관을 중심으로 식사가 이뤄지고 있고, 식생활 유형도 더욱 초개인화·세분화됐다. CJ제일제당은 다양화한 식(食) 유형을 '페르소나(Persona)'로 명명하고 총 17가지로 분류했다. 가족 식사를 기획·책임지는 '홈파파'를 비롯, 커리어 중심의 효율적 식사추구형인 '머니홀릭·워커홀릭', 건강유지 목적으로 식사를 관리하는 데 가치를 두는 유형을 일컫는 일명 '웰니스 유지어터', 집밥·정찬 등 규칙적 식사를 유지하는 '시니어커플', 배달·편의점 등을 적극 활용, 식사를 주도하는 '틴에이저' 등이 대표적이다.
식사에 대한 인식에도 세대간 차이를 보였다. 20~30대의 45%는 '간편식에 식재료를 약간 추가해 먹는 것도 요리'라고 생각하고(복수응답), 30대 이하는 '치킨, 짜장면 등 한국에서 시작된 해외 메뉴도 한식(61%)'이라고 인식하고 있었다. 또 30대의 56%는 '해외여행에서 먹었던 음식을 한국에서도 찾고 있다'고 응답했으며, 20대의 52%는 '해외요리를 위해 소스 등을 갖추고 요리에 시도한다'고 답했다.
CJ제일제당은 식문화 키워드 '딥(D.E.E.P)'에 집중해 올해 '일상건강·효율·글로벌·개인'에 중점을 둔 제품군 확대에 나선다는 계획이다.
