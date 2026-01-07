노랑풍선, 옐로LIVE서 ‘사이판 에어텔’ 상품 공개

노랑풍선이 7일 자사 웹페이지와 앱, 공식 인스타그램 채널을 통해 실시간 방송되는 '옐로LIVE'에서 '사이판 에어텔' 상품을 선보였다. 사이판은 편도 약 4시간 30분 내외의 짧은 비행시간과 1시간 시차로 이동 부담이 적은 대표적인 휴양지다. 아이를 동반한 가족 단위 여행객에게 꾸준한 인기를 얻는 여행지이기도 하다.
옐로LIVE 방송에서 소개된 '사이판 에어텔' 상품은 제주항공, 티웨이항공, 에어부산 왕복 항공권과 전 일정 숙소, 포함 식사를 기본으로 한 올인원 구성이 특징이다. 일정은 4/5/6일로 운영되며 출발지는 인천뿐만 아니라 부산 출발까지 선택할 수 있어 지방 고객의 편의성을 고려했다.
◇사이판 PIC 리조트
숙소는 PIC 리조트, 월드리조트 중 한 곳을 선택할 수 있으며 워터파크와 키즈 시설을 포함한 리조트 핵심 콘텐츠를 공통으로 이용할 수 있어 사이판에서의 여유로운 휴양을 한층 깊이 있게 즐길 수 있다. 밤 출발 항공편 이용 시에도 레이트 체크아웃을 제공해 체력 부담도 줄였다.
◇사이판 월드리조트
노랑풍선은 옐로LIVE를 통해 상품을 예약한 고객 전원에게 객실당 동반 유아 1인 무료 혜택(24개월 미만, 약 15만원 상당)을 제공한다. PIC 리조트 예약 고객에게는 객실 무료 업그레이드(슈페리어→디럭스), 키즈 보틀 슬러시(10팀/팀당 1개), 부이바 음료 쿠폰(10팀/팀당 1개)을 제공한다. 월드리조트 예약 고객은 예약자 전원 객실 무료 업그레이드(슈페리어→디럭스), 예약자 추첨 통해 키즈 객실 무료 업그레이드(15팀), 회오리 감자 쿠폰(20팀/팀당 1개) 등의 혜택을 받을 수 있다.
노랑풍선 관계자는 "옐로LIVE는 상품 구성부터 혜택, 일정 포인트까지 실시간으로 확인할 수 있는 것이 가장 큰 장점"이라며 "사이판 에어텔 역시 방송을 통해 리조트별 특징과 여행의 장점을 보다 생생하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.