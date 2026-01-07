서귀포 원도심 문화페스티벌 4월부터 10월까지 운영…"지역 상권 지원 나선다"

서귀포시가 '2026 서귀포 원도심 문화페스티벌'을 오는 4월부터 10월까지 이중섭거리에서 운영할 계획이다. 예산은 지난해보다 늘어난 3억2300만원이 투입된다. 서귀포 원도심 문화페스티벌은 지역 상권 활성화 등을 위해 지난해부터 진행되고 있다.
서귀포시에 따르면 올해 서귀포 원도심 문화페스티벌의 달리지는 점은 개최 기간이다. 사업 첫 해인 2025년 이중섭거리 시설 공사 등으로 7월 말부터 시작했으나, 올해는 4월부터 시작해 총 80회 공연을 목표로 하고 있다. 주 4회 공연(목~일요일)에서 주 3회 공연(금~일요일)으로 변경, 방문객이 많은 주말에 더 집중할 예정이다. 서귀포시자율상권협동조합과 정방동상가번영회 등 지역 단체와 협력해 단순 공연 중심에서 상권 연계 이벤트 등 차별화된 프로그램도 발굴하고 어린이날, 광복절, 추석 연휴 등에는 테마에 맞춘 공연과 도내 거주 연예인 등과 함께하는 특별공연도 준비해 방문객의 관심을 높여나갈 게획이다.
서귀포시 관계자는"올해에는 특히 상권 활력에 도움이 되는 다양하고 풍성한 공연과 이벤트를 준비하여 지역 경제 활성화에 집중해 나갈 계획"이라고 말했다.