초대박! 본지 사이상 전문위원 대적중. 로또 안 부러운 '꿈의 999배당' 3개나 추천

한국마사회 주관으로 시행되는 경마에서 수준 높은 예상과 적중도 높은 자료들을 경마팬들에게 추천하고 있는 본지 '사이상' 경마 전문위원이 또 다시 군계일학의 대활약을 펼쳐 경마팬들을 열광시켰다.
이미 수많은 경마 팬들에게 그 실력을 인정받고 있는 사이상 위원은 지난 주 금, 토,일요일 3일간 시행된 경마에서 무려 3개의 고배당, 999배당을 적중시키는 상상불허의 기염을 토하며 병오년 새해 벽두부터 마판을 뒤흔들었다.
우선, 사이상 위원은 2일(금) 메인 강승부처로 부산 제5경주에서 1, 2, 3등 입상한 마필들을 정확히 현장 음성과 현장 문자를 통하여 강추천한 끝에 전승식 적중을 달성했다. 사이상 위원이 적중시킨 토탈 배당은 무려 1943.2배가 나왔다. 당시 우승 유력마로 복병급인 신인 기수인 남정혁 기수의 10번 홀리런를 지목하고, 입상 유력마로는 인기를 모은 이효식 기수의 2번 타이거몬스트,이변 노릴 마필로는 인기 꼴찌급 마필인 채상현 기수의 1번 퓨어마린을 강력하게 추천했다. 당시 배당판을 아로새긴 배당들은 삼쌍식 1,661.7배, 삼복승 236.1배, 쌍식 69.1배, 복식 배당이 26.9배였다.
이에 그치지 않고 당일 부산 제7경주에서는 1, 2위마로 결승선을 통과한 서승운 기수의 3번 벌교마술사와 이효식 기수의 7번 더베스트에버를 단통 주력으로 노릴 마필들로 추천하였다. 당시 1위마는 배당판 인기도 1위였고, 2위마는 경마전문인들과 경마팬들에게 전혀 주목을 받지 못한 인기 최하위권 마필이다. 더불어 해당 경주에서 3위를 한 다나카 기수의 9번 원더풀존스도 방어마로 추천하였다.
해당 경주의 경주 결과 배당판에 연출된 배당은 삼쌍 671.8배, 삼복 158.4배, 쌍식 78.3배, 복식 60.9배로 그가 추천한 승식별 토탈 배당이 96.9.배였다. 결과적으로 사이상 위원은 하루에 무려 2개의 최고 배당을 모두 적중시키며 가히 '로또가 전혀 부럽지않은' 꿈 같은 고배당을 경마팬들에게 선사한 것이었다.
사이상 위원은 4일(일) 경마에서도 뛰어난 적중 결과를 배출했다. 그가 강추천한 하이라이트 최대 승부처인 부산 제7경주를 '인기마들이 불안한 편성'이라며 노림수 강한 복병마인 다나카 기수의 7번 배틀크라이를 정확히 우승 유력마로 추천하고, 경마 관련자들에 철저하게 외면 받은 비인기마인 신인 기수인 손경만 기수의 10번 카디널포스를 주력성으로 노릴 마필로 지목, 최고 인기마인 1번 밴지를 방어마로 추천한 것.
경주 결과 당시 결승선을 1, 2위로 통과한 마필들은 예상대로 7번 배틀크라이와 10번 카디널포스였다. 1번 밴지는 힘겨운 3위에 만족해야 했다. 당시 이 경주의 주요 승식별 배당은 삼쌍식 681.6배, 삼복식 72.5배, 쌍식 배당은 80.9배, 복식 매당은 24.7배로 이들 배당을 모두 합하면 무려 859.7배에 달한다.
이처럼 한 주간의 경마일에 무려 3개의 '999, 고배당 적중'은 경마계에서는 상당히 희귀한 일이라고 할 수 있다. 이를 통해 사이상 위원은 '999, 고배당 최고 저격수이자 사냥꾼'의 명성을 유감없이 발휘했다.
사이상 위원은 본지 외에도 다수의 경마 전문지에 자료를 재공하고 있고, '사이상 경마예상' 이라는 유튜브 경마방송 채널을 운영하며 경마 팬들과도 소통하고 있다. 실시간 라이브로 주로 평일 저녁 시간대에 일주일에 4~6차례 진행하고 있다. 경마에 관심이 있는 구독자들은 해당 방송에 참여해 사이상 위원과 직접 소통도 가능하다.