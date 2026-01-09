전 이달의 소녀 멤버 '고원', 엔터 플랫폼 '플필'과 전속계약 체결
- 음악, 연기, 글로벌 활동 등 다방면에서 새로운 모습 선보일 예정.
엔터 플랫폼 플필(PLFIL)이 전 이달의 소녀(LOONA) 멤버 고원(본명 박채원)과 전속계약을 체결했다고 밝혔다.
|사진 △ (전) 이달의 소녀 고원
고원은 2018년 이달의 소녀 멤버로 데뷔해 선한 모습과 청량한 매력으로 전 세계 팬들의 사랑을 받아왔다. 2025년 전 소속사와의 전속계약 분쟁에서 승소한 후 새로운 시작을 준비해왔으며, 활동 공백기에도 SNS를 통해 팬들과의 소통을 꾸준히 이어왔다. 이번 플필과의 계약을 통해 음악, 연기, 글로벌 활동 등 다방면에서 새로운 모습을 선보일 예정이다.
플필은 국내 최대 배우 캐스팅 플랫폼으로 시작해 현재 연예인 발굴 및 매니지먼트 플랫폼으로 성장하고 있다. 15,000명 이상의 배우가 등록되어 있으며, 수천 개의 제작사 및 광고 에이전시, 연예기획사가 사용 중이다.
2024년에는 파리올림픽 사격 국가대표 김예지 선수의 글로벌 매니지먼트를 담당하며 발렌시아가 글로벌 화보, 테슬라 브랜드 파트너, Riot Games 발로란트 파트너십, 삼성 갤럭시 광고모델 등을 성사시켰다. 또한 유튜브 웹드라마 출신 장용원 배우를 상업 배우로 성장시키며 새로운 연예인 발굴 모델을 입증했다.
플필의 매니지먼트는 기존 기획사와 다른 원칙을 따른다. 모든 섭외와 커리어 관련 결정을 아티스트와 함께 논의하며, 최종 결정권은 아티스트에게 있다. 플필은 아티스트의 조력자이자 컨설턴트 역할을 지향한다.
플필 류민국 대표는 "고원이 플필을 선택해주신 것에 깊은 책임감을 느낀다"며 "투명한 정산, 아티스트 결정권 존중, 유연한 계약 구조를 바탕으로 음악, 연기, 글로벌 활동 등 고원의 다양한 가능성을 함께 펼쳐나가겠다"고 전했다.
고원은 "좋은 인연을 만나 새롭게 시작하게 되었다"며 "오랜 시간 기다려주신 팬분들께 감사드리며, 앞으로 다양한 활동으로 인사드리겠다"고 소감을 밝혔다.
한편, 플필은 플랫폼 기반의 투명한 연예 기획 사업을 통해 기존 전속기획 중심 엔터테인먼트 산업의 새로운 대안을 제시하고 있다.
