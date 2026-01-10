한 쪽 코에서 코피 자주 나고 코막힘 반복, 암일 수 있다?

기사입력 2026-01-10


사진출처=챗GPT

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 비부비동암에 대한 관심이 증가하고 있다. 비부비동암은 어떤 질환인지, 증세와 치료방법은 어떤지 자세히 알아본다.

부비동은 콧속 비강 주변에 공기가 차 있는 네 쌍의 공간이다. 비부비동암은 비강과 부비동에 발생하는 악성종양을 의미한다. 비부비동암은 전체 악성종양의 약 1% 이하로 비교적 드문 종양이지만 초기에 발견되는 경우가 적어 예후가 불량한 편에 속한다.

발병 원인은 여러가지가 있을 수 있다. 직업 환경에서의 노출(니켈, 나무분진, 크롬, 포름 알데하이드, 용접 등)이나, HPV같은 바이러스 감염 등이 원인일 수 있다. 초기에는 특별한 증상이 없거나 축농증(부비동염)과 비슷한 증상들이 많다.

반복적인 코피나, 통증, 코막힘, 후각저하가 한쪽 코에만 있다면 정밀검진을 해볼 필요가 있다. 또 암이 진행될 경우 부비동 주변으로는 안구, 구강, 뇌기저부, 안면부가 있기 때문에 안구통증, 복시, 안구돌출 같은 증상이나 치아 흔들림, 개구장애, 안면통증, 뇌신경 마비증상 등이 나타날 수 있다.

비부비동암은 외래에서 코내시경으로 발견되는 경우가 많지만, 암이 부비동 안쪽에 위치한 경우에는 정밀한 검사가 필요할 수 있다. 내시경으로 접근이 어려운 부위라면 부비동내시경 수술로 조직검사를 진행하기도 한다. 이를 위해 이비인후과 전문병원을 찾아 전문적인 진단을 받을 필요가 있다. 비부비동암이 진단되면 CT, MRI, PET-CT 등을 통해 암의 진행정도 및 전이여부를 확인한다.

비부비동암의 치료는 종양의 위치, 범위, 전이여부에 따라 달라진다. 수술로 암을 충분히 절제하는 것이 기본이다. 최근에는 발생 초기이고 전이가 없는 경우 내시경으로만 완전절제가 가능한 경우도 많다. 암이 진행된 경우라면 수술 후 방사선치료와 항암치료를 받아야 할 수 있으며, 추적 관찰도 필요하다.

하나이비인후과병원 이상덕 병원장은 "비부비동암은 초기 증상이 일상적인 감기나 부비동염과 비슷해 종종 늦게 발견되지만, 조기 진단과 적절한 치료가 이루어지면 치료 효과를 극대화할 수 있다"면서, "예방을 위해서는 위험 물질에 노출되는 것을 피하고, 증상이 느껴지면 빠르게 이비인후과에서 진찰을 받아 조기에 발견하는 것이 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



