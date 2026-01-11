나우(nau), ‘어센틱 야상 다운 코트’로 겨울시장 정조준

기사입력 2026-01-11 15:44


나우(nau), ‘어센틱 야상 다운 코트’로 겨울시장 정조준

BYN블랙야크그룹(회장 강태선)이 전개하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)의 '어센틱 야상 다운 코트'가 큰 인기를 끌고 있다.

나우는 이번 겨울 시즌을 겨냥해 출시한 어센틱 야상 다운 코트의 전체 판매율이 80%를 돌파했다고 밝혔다. 특히, 대표 컬러인 '카키' 제품은 90% 이상의 판매율을 보이면서 완판을 목전에 두고 있다.

포근한 느낌의 겨울 화보와 인플루언서들의 착장이 SNS를 통해 화제를 모으며, 트렌디한 소비층이 즐겨 찾는 패션 플랫폼을 중심으로 수요가 늘고 있다. 어느 옷에나 어울리는 미니멀한 디자인에 바이오 워싱 소재, 뉴트럴한 컬러가 빈티지한 느낌의 겨울 룩을 완성해 주고, 자연의 감성을 스타일리시하게 풀어내는 '그래놀라 코어' 트렌드와도 맞물리며 인기가 지속되고 있다.

어센틱 야상 다운 코트는 공정무역 면(BCI)과 나일론을 혼방한 원단에 친환경 바이오 워싱 기법을 적용해 부드러우면서도 자연스러운 컬러를 구현한 후드형 야상 자켓이다. 후드에는 코듀로이 소재를 활용한 톤온톤 배색으로 고급스러움을 더했다. 허리에 내장형 스트링이 있어 다양한 실루엣을 연출할 수 있다. 카키, 라이트 카키 베이지, 다크 베이지, 블랙 등 4종으로 출시됐다.

나우 관계자는 "남녀 모두 선호하는 깔끔한 디자인에 실루엣과 소재로 포인트를 더해 일상은 물론, 여행, 출퇴근 등에서 다방면으로 활용하기 좋은 제품"이라며 "나우만의 미니멀한 감성과 한 끗 다른 디테일이 소비자들의 선택을 받는 것으로 보인다"고 말했다.

한편, 나우는 지속가능한 패션 철학 아래, 인간과 자연의 공존을 위한 최선의 선택을 제안하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드다. 지속가능성에 대한 가치와 브랜드 경험을 일상 속 가장 가까운 공간에서 만나볼 수 있도록 제주 야크마을과 블랙야크 양재 사옥에서 '나우 카페'를 운영 중이다. 해당 공간에서는 다양한 시그니처 메뉴는 물론, 나우의 시즌 컬렉션과 라이프스타일 제품 '나우 홈(nau HOME)' 등도 만나볼 수 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

2.

하원미, 외제차 사자마자 교통사고 났다…"♥추신수 옷 사러 가다가"

3.

제니, 땀 범벅 수상 소감 “얼굴 엉망이지만 행복”..골든디스크 4관왕

4.

오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 돼"

5.

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 중요”

연예 많이본뉴스
1.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

2.

하원미, 외제차 사자마자 교통사고 났다…"♥추신수 옷 사러 가다가"

3.

제니, 땀 범벅 수상 소감 “얼굴 엉망이지만 행복”..골든디스크 4관왕

4.

오윤아, '대학 불합격' 발달장애 子 깜짝 소식 "막막했는데 마음 놓게 돼"

5.

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 중요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"월드컵 우승" 일본 경사났네, 경사났어...'죄송합니다' 이강인급 유망주 180도 대반전 부활 '3경기 연속 공격P'

2.

NL는 처음이지? 2년 구애 결실, FA 브레그먼 2555억 컵스行...터커-벨린저 선택지 줄었다

3.

[현장분석] 알바노 새역사 쓰다! 구단 최초 4연속 10어시스트. DB 올시즌 최다타이 7연승 & 단독 2위. 정관장 73대65 완파. 단, 1순위 루키 문유현은 여전히 빛났다.

4.

'비예나 817일만 트리플크라운, KB손보, '대행 맞대결' 우리카드 돌풍 잠재우고 3위 탈환[장충리뷰]

5.

"말 못할 가정사" 대행체제 첫 연승→3위 복귀에도 웃지 못한 KB손보, "야쿱 출국, 복귀 미지수"[장충현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.