"외출했더니…" 유명 리조트 직원들, 투숙객 물품 무단 사용

[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 유명 리조트 직원들이 투숙객의 개인 물품을 몰래 사용하는 장면이 포착돼 충격을 주고 있다.
해당 리조트는 여러 예약 플랫폼에서 좋은 평가를 받아왔으며, 태국 유명 연예인들도 머문 적이 있는 것으로 알려져 있다.
영상에는 직원 3명이 촬영됐는데 A의 개인 물품을 만지는 모습이 담겼다.
한 직원은 향수와 아이섀도를 사용하고, 스킨케어 제품을 열어 동료들과 이야기를 나눴다. 또 다른 직원은 향수를 열어 냄새를 맡고 화장품을 확인했으며, 세 번째 직원은 물품을 만졌지만 직접 사용하지는 않았다.
A는 도난 피해를 당하지 않았지만, 이후 불안해서 객실에 물건을 두고 외출하는 것이 꺼려졌다고 밝혔다.
매년 고향 방문 시 해당 리조트를 이용할 계획이었지만 이번 일을 계기로 마음을 바꾸기로 했다고 A는 덧붙였다.
한편, 한 네티즌은 "지인이 해당 리조트에서 일하고 있다"며 "영상 속 직원들은 해고됐다"고 주장했다.
하지만 공식적으로 확인되지는 않았다.
