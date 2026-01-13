외식프랜차이즈, 새해 맞아 예비창업자 위한 가맹 지원 활발

외식프랜차이즈가 새해를 맞아 예비창업자를 모시기 위한 다양한 마케팅에 나서고 있다. 창업자금 지원부터 마케팅, 운영파트너 모집, 창업설명회 등 지원 방안도 다양하다.
13일 프랜차이즈업계에 따르면 회전초밥전문점 스시노칸도는 2026년을 맞아 예비창업자들이 조금 더 안정적으로 창업할 수 있도록 2가지 창업프로그램을 진행하고 있다. 본사와 함께 공동 창업이 가능한 열정형, 1인 창업 지원을 바탕으로 한 안정형 등이다.
대학교와 중요 병원 푸드코트 매장을 운영하는 구시아푸드마켓은 매장을 운영할 운영 파트너를 상시 모집중이다. 장구시아푸드마켓은 덮밥, 분식, 중식, 쌀국수, 돈카츠, 볶음밥, 찌개, 국밥, 비빔밥, 햄버거, 커피 등 20개 브랜드가 200여가지의 다양한 메뉴를 제공하는 푸드코트 브랜드다. 27년간 300여개 푸드코트 매장 운영 경험을 반영한 게 특징이다. 인수 구시아푸드마켓 대표는 "잠재력 높은 특수 상권에서 최고의 미식 경험을 선사할 열정적이고 전문적인 파트너를 모시고 있다"라며 "각 분야에서 뛰어난 역량과 리더십을 발휘해 성공을 함께할 전문가라면, 구시아푸드마켓과 함께 성장하며 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 특별한 기회를 제공하고 있다"고 말했다.
호치킨은 고객 암여형 이벤트를 실제 상품화해 가맹점의 높은 호응을 이끌어내고 있다. 지난해 말 출시된 신메뉴 '호~올인원팩'이 대표적이다. 시선을 사로잡는 것은 특수 제작된 전용 육각형 박스다. 이 패키지 안에는 호치킨의 인기 치킨 메뉴 3종과 쫄깃한 똥집 튀김, 매콤달콤한 떡볶이까지 총 5가지 메뉴가 빈틈없이 채워져 있다. 별도의 플레이팅 없이도 근사한 파티 분위기를 연출할 수 있다는게 장점이다.
담가화로구이는 지난해 말 KBS2 '신상출시 편스토랑' 300회 특집에서 트로트 가수 장민호가 우승을 차지한 '양념 LA갈비' 메뉴를 프로그램 측과 협업해 메뉴를 출시하는 등 고객 마케팅 확대에 나서고 있다. 가맹점 운영비 부담을 낮추기 위해 브랜드 PPL을 본사 100% 부담으로 집행해 실질적인 지원과 함께 매주 목요일 오후 2시에는 본사에서 창업 세미나를 진행해 예비 창업자에게 정확한 정보와 현실적인 창업 전략을 제공 중이다.
죽이야기는 고비용 인테리어와 과잉 투자로 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 '업종변경 창업' 모델을 운영 중이다. 기존 점포의 시설을 최대한 활용해 별도의 인테리어 비용 없이도 창업이 가능하도록 지원한다. 지난해부터는 솥죽·솥밥 메뉴 중심으로 브랜드 리뉴얼을 단행, 전통 죽집 분위기에서 벗어나 웰빙 한식 브랜드로 고급화 전략에 나서고 있다.