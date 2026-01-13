겨울 아우터부터 보온 가전까지…롯데온, 21일까지 '윈터클리어런스' 진행

겨울 아우터부터 보온 가전까지…롯데온, 21일까지 '윈터클리어런스' 진행

롯데온(LOTTE ON)이 오는 21일까지 '윈터클리어런스'를 진행한다.

행사 참여 브랜드는 순차적으로 공개된다. 이번주 수요일까지는 최대 52% 할인 혜택의 나이키를 비롯해 최대 40% 할인과 카드 혜택이 적용가능한 써스데이아일랜드 등을 만나볼 수 있다. 블루독패밀리는 최대 70% 할인, 매너그램은 최대 68% 할인과 22% 쿠폰을 제공한다. 다우니도 최대 34% 할인과 결제 혜택을 준비했다.

겨울철 활용도가 높은 아이템을 중심으로 구성한 테마 큐레이션도 함께 선보인다. 강추위에 입기 좋은 헤비아우터, 겨울 멋내기 아우터, 보온과 스타일을 모두 해결해줄 이너 아이템를 만나볼 수 있다. 매일 달라지는 브랜드를 만나볼 수 있는 오늘의 특가, 롯데온 신규 입점 브랜드를 만나볼 수 있는 웰컴 루키 브랜드 등도 준비했다.

한편 이번 행사에는 최대 20만 원까지 할인되는 쿠폰이 매일 발급된다. 1만 원 이상 구매시 최대 5,000원 할인이 가능한 20% 쿠폰과 5만 원 이상 구매시 최대 20만 원이 할인되는 10% 쿠폰이 발급된다. 최대 7% 할인되는 온앤더클럽 전용 중복 쿠폰과 결제시 7% 즉시 할인 혜택도 만나볼 수 있다.

남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 "추운 겨울에 입기 좋은 다양한 아우터와 이너 웨어 등 패션부터 홈리빙, 디지털가전, 키즈 등 다양한 제품을 합리적인 가격대에 준비했다"며 "새해에도 롯데온에서 현명하게 소비하시길 바란다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



