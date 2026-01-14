'비리 온상 지목된 농협중앙회' 강호동 회장 고개 숙였으나...

new HawkEyes({'type':'banner','responsive':'N','platform':'M','scriptCode':'954384','frameCode':'43','width':'320','height':'100','settings':{'cntsr':'4','mChk':'100'}}); 강호동 농협중앙회 회장이 임기를 채울 수 있을지에 대한 관심이 높아졌다. 강 회장은 취임 이후 각종 비리 의혹에 시달리고 있다. 최근엔 농협중앙회 내부 관리 부실에 따른 각종 비위 문제도 심각한 것으로 드러나며 책임론도 부상했다. 비리 백화점이란 오명을 쓰고 있는 농협중앙회. 정부의 고강도 압박은 강 회장을 넘어 농협중앙회 전반에 위기감을 확대시키는 모습이다. 강 회장은 대국민 사과에 나서며 진화에 나섰지만, 논란에 따른 부정적 여론은 쉽사리 가라앉지 않을 전망이다.
특별감사 중간 조사 결과 위법·부당 사례 65건
13일 업계에 따르면 농식축산식품부가 농협중앙회와 농협재단을 대상으로 특별감사를 진행한 중간 조사 결과 발표에서 각종 비위행위가 적발됐다. 농식품부의 감사 결과를 보면 익명 제보센터를 통해 접수된 651건의 사례를 토대로 점검을 진행, 적발된 위법·부당 사례는 65건(농협중앙회 43건, 농협재단 22건)에 달했다. 대부분 내부 관리 부실 등에 따른 문제들이다.
송미령 농식품부 장관은 농협중앙회와 농협재단 특별감사 중간 조사 결과와 관련해 "협동조합의 원리는 조합원들의 의사가 민주적으로 반영돼야 하는데, 그렇지 못했던 것이 지금의 지배구조 문제"라며 "농협이 제대로 거듭날 수 있도록 필요한 제도개선을 촘촘하게 추진하겠다"고 말했다.
농식품부의 감사 결과에서 주목할 것은 농식품부의 감사 결과 강 회장 관련 사안이 상당수 나왔다는 점이다. 강 회장은 숙박비를 지불한 5차례 해외 출장 모두 숙박비 상한을 초과했다. 초과 지출한 금액은 모두 4000만원 가량이다. 1박 숙박비의 상한선보다 적게는 50만원에서 많게는 186만원을 초과했다. 농협중앙회 측은 "미국 등지의 숙박비가 많이 올랐으며 중앙회장이 회의할 공간이 필요해 스위트룸에 숙박한 것"이라고 해명했지만, 농식품부는 특별한 사유를 명시하지 않은 채 숙박비 상한을 초과 집행한 공금 낭비로 판단했다.
강 회장의 과도한 연봉 문제도 지적됐다. 강 회장이 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억원이 넘는 연봉을 추가로 받는 것도 과도한 혜택이 아니냐는 것이다. 강 회장은 비상근인 농협중앙회장으로 연간 4억원 가까운 연봉을 받고 상근인 농민신문사 회장을 겸임하면서 연간 3억원이 넘는 연봉을 따로 받는다. 농민신문사에서 퇴직할 때는 수억 원의 퇴직금도 따로 받는다.
업계 안팎에선 정부의 농협중앙회에 대한 고강도 압박은 계속될 것으로 보고 있다. 이같은 상황이 이어질 경우 강 회장의 조직 내 입지도 흔들릴 수 있을 것으로 전망도 나온다. 강 회장은 최근 논란 외에도 뇌물 수수 혐의에 대한 경찰 수사를 받고 있다. 강 회장은 2023년 12월 농협중앙회장 선거 당시 용역업체 대표로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 강 회장은 지난 2024년 3월 농협중앙회 회장에 취임했다. 농협중앙회 회장의 임기는 4년이다. 강 회장은 임기를 2년 이상 남겨놓은 상황이지만, 각종 논란이 겹치며 사태 수습을 위한 사퇴 관련 목소리도 나오고 있다. 진주시농민회 협동조합개혁위원회는 지난 11일 농협중앙회가 임원과 조합장에게 과도한 혜택을 주며 '방만 경영'한 사실이 드러났다며, 강 회장의 사퇴를 촉구한 바 있다.
농민신문사 회장, 농협재단 이사장직 사퇴
강 회장은 13일 농협중앙회 본관에서 농식품부 특별감사 중간 결과 발표와 관련해 대국민 사과와 함께 조직 전반에 대한 쇄신과 제도개선 방안을 발표했다. 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다는 입장도 밝혔다. 농협중앙회장이 대국민 사과를 한 것은 지난 2011년 전산장애로 금융거래가 전면 중단된 이후 15년 만이다.
우선 강 회장은 농협중앙회장이 겸직하던 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러나겠다고 밝혔다. 해외 출장에서 숙박비 상한을 초과해 지출한 4000만원을 반환하고, 조직 쇄신 일환으로 농협개혁위원회도 구성한다. 농협개혁위원회는 중앙회장 선출 방식, 지배구조, 농축협 조합장을 비롯한 임원 선거제도 등 외부에서 지속적으로 제기된 구조적 문제를 중심으로 개선 과제를 도출하고 조합 경영의 투명성을 높이기 위한 개혁 방안도 함께 마련할 예정이다.
강 회장은 "국민과 농업인 여러분의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다"며 "이번 사안을 단순한 위기 수습이 아닌 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다"고 말했다. 이어 "책임 있는 자세로 후속 절차에 성실히 임하고 뼈를 깎는 혁신을 통해 신뢰를 회복하겠다"며 "농업·농촌과 농업인의 삶을 지키는 본연의 역할에 더욱 충실하며, 국민의 신뢰를 회복하고 사랑받는 협동조합으로 거듭나겠다"고 말했다.